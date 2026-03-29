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¿Cuánto cuesta divorciarse en Costa Rica? Claves para que el trámite sea más barato

El precio de un divorcio dependerá de algunos factores que puede controlar para pagar menos, si sigue estas sugerencias

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Por Jairo Villegas S.
Juzgar el amor, infidelidad, divorcio, derecho, despecho
Aunque resulte sorprendente, el mejor consejo para una pareja que busca divorciarse es lógico: actuar con la mayor sensatez posible. (Shutterstock/Shutterstock)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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