Política

Divorcio por incumplimiento alimentario en Costa Rica: esto propone una reforma al Código de Familia

Proyecto de ley permitiría el divorcio cuando exista incumplimiento entre cónyuges o hacia hijos menores o con discapacidad

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Un par de manos rompe una foto de una pareja contrayendo matrimonio.
La incompatibilidad de caracteres volverá a estar entre la lista de causales reconocidas por la ley para declarar el divorcio. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo/Jorge Castillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Divorcio por incumplimiento alimentarioProyecto de leyDivorcio en Costa RicaCódigo de Familia
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.