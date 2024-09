Un fuego cruzado en La Reforma convenció a Nancy Hernández de defender los derechos humanos

Cuando tenía 24 años, Nancy Hernández López estuvo en peligro de muerte. Inesperadamente, quedó en un fuego cruzado dentro del centro penal conocido como La Reforma, en Alajuela.

Solo segundos antes había estado negociando con los privados de libertad para que cedieran y dejaran de quemar la zona conocida como mediana cerrada; su misión era que los hombres detuvieran un motín y así evitar que la Policía Penitenciaria usara la fuerza. El consenso no fue posible porque mientras les hablaba usando un megáfono, empezaron a disparar: los reclusos tenían armas ocultas.

“Yo tenía que explicarles que si no deponían su violencia iba a entrar la policía, y yo tenía que ser la que certificara que se agotó el diálogo, y no quisieron sacar dos representantes por módulo para poder negociar.

“Cuando estoy con otro funcionario en la puerta del pabellón, se escuchan dos disparos, la policía que estaba empieza a disparar y las balas empiezan a pegar en las paredes. Era como ver una película en cámara lenta”, recordó la hoy presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Nancy Hernández estaba allí como encargada de los derechos humanos de los privados de libertad.

LEA MÁS: Exmagistrada Nancy Hernández elegida presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Al retroceder más de 30 años, Hernández recuerda cómo las balas pasaban tan cerca que podía sentirlas. Su acompañante de ese momento, Jorge Salazar, se agachó, y era tanta la tensión que ella veía cómo el cuerpo de él saltaba. Un fuerte empujón por la espalda la tumbó al piso y considera que eso le salvó la vida; sin embargo, no salió ilesa del fuego cruzado.

“En esa época (finales de la década de 1980) tuvimos muchos muertos por rencillas y tuvimos muchos motines. En este que le cuento casi pierdo la vida.

“Esa vez ellos tiraron piedras, vidrios y todo tipo de artículos que habían acumulado por quizá un mes para ese motín. Los lanzaron y se nos clavaron en la espalda múltiples pedacitos de vidrio. Yo terminé en una ambulancia para que me los sacaran, también tuve una lesión en el pecho por un pedazo de cemento que se desprendió luego de que una bala pegara en la pared y empecé a sangrar.

“Fue un incidente de lo más fuerte que podía pasar en esa época”, rememoró la profesional, que cuenta con 36 años de experiencia judicial.

La situación, que pudo resultar traumática, la asustó, pero no lo suficiente para dejar su misión de trabajar por los derechos humanos (DD. HH.).

“Me tocó ver gente que se cortaba las venas en protesta porque era la única forma de llamar la atención. Estamos hablando de una Costa Rica que no tenía Sala Constitucional para el acceso a justicia de los privados de libertad (...). Tampoco había Defensoría de los Habitantes donde pudieran recurrir. Toda esa tensión explotaba fácilmente en muertes, gente flagelada. Esa época me marcó muy fuertemente”, reconoce.

A sus 17 años, antes de ingresar a la universidad, Hernández no se imaginaba todo lo que viviría. La jurista llegó a esta profesión sin buscarlo, nunca soñó con ello.

Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), llegó al mundo de los derechos humanos sin planearlo. Al conocer la realidad de las personas en condiciones vulnerables, asumió la responsabilidad de trabajar por ellas. (Rafael Pacheco Granados)

Los secretos de una niña feliz

Nancy Hernández creció alimentando y bañando perritos callejeros que vivían por su casa, en el distrito de Mata Redonda: eran suyos en secreto. También, conservaba debajo de su cama frascos en los que mantenía insectos, a los que alimentaba con frutas. En otros recipientes también guardaba serpientes. Todo, sin que su madre, doña Grace López, se enterara. La niña siempre fue feliz y curiosa.

También era algo inquieta y, por las constantes llamadas de atención de su maestra, llegó a la natación, un deporte que marcó su vida, por todas las enseñanzas que le regaló. Alguien le contó a sus padres que había un profesor que era muy disciplinado y que eso ayudaría a Nancy con su comportamiento. Ya su hermana practicaba el deporte, pues era bueno para que no tuviera crisis de asma.

Por muchos años, el deporte y el estudio fueron la vida de Nancy: entró a la Selección de Nacional de Natación y entrenaba dos veces al día. Ganó medallas y representó al país.

Un recorte de periódico que atesora trae al presente el recuerdo de cuando ganó una presea de oro en el primer Campeonato Centroamericano de Natación, cuando tenía 11 años. Estuvo en ese mundo hasta los 17 años; fue un periodo fuerte e intenso, pero era feliz.

Cuando llegó el momento de ir a la universidad, la amante de los animales tenía dos carreras en mente: Veterinaria y Biología Marina. Sin embargo, su padre, don Rodolfo Hernández, un ingeniero agrónomo, le dijo que lo mejor sería que estudiara Derecho, pues ella era una abogada nata.

“En ese tiempo uno le hacía mucho caso a los papás, no como ahora”, recordó.

De las tres hijas de don Rodolfo, Nancy era la única que le había justificado por escrito cuando necesitaba un aumento de mesada; esa fue una de las características que el padre le mencionó a la hija cuando ella le cuestionó por qué creía que esa era una carrera para ella.

El motín de La Reforma, en el que Nancy Hernández estuvo en peligro, ocurrió el 27 de setiembre de 1989. Un día después, 'La Prensa Libre' informó del hecho en su portada, donde decía que el suceso dejó una persona fallecida y que la defensora de los derechos humanos había resultado herida. Foto: Nancy Hernández para La Nación

El papá le aclaró el panorama y le habló sobre la poca participación de mujeres en las carreras que eran la primera opción de su hija del medio. Eso sí, le dijo que si, al graduarse de Derecho, ella quería llevar Veterinaria o Biología Marina, podría hacerlo, pero que le prometiera que iba a estudiar para ser abogada, pues la profesión le abriría muchas puertas.

El padre de Nancy Hernández falleció en enero del 2024 y pudo ver a su hija convertida en la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, la exmagistrada constitucional atribuye a su padre su camino en el Derecho y, por consiguiente, en su labor enfocada en la defensa de los derechos de las personas.

“Los primeros tres años de carrera no sentí ninguna vocación especial por los derechos humanos. Los primeros años se lleva derecho romano y civil”, contó.

Cuando llevó la materia de derecho penal, con Luis Paulino Mora, maestro que marcó su vida, su visión empezó a cambiar al conocer el poder “punitivo y abusivo del Estado, la violación al debido proceso y el principio de defensa de las personas desde un punto de vista teórico”.

Al graduarse y empezar a trabajar como asesora legal del ministro de Justicia, con recargo de la Defensoría de los Derechos Humanos del sistema penitenciario nacional, la jovencita que creció rodeada de amor y oportunidades se topó con una realidad que describe como ruda y cruda.

“Yo venía de una clase media alta, de colegio privado y de una familia pequeña con una madre dedicada al hogar; nos llevaba y nos traía a las actividades. Vivía como en una burbuja protegida. No conocía esa otra Costa Rica de personas sin oportunidades, que delinquen, que reinciden, que tienen condiciones de vida muy duras. Cuando conocí esa realidad y la forma en que se trata a los privados y privadas de libertad en el país, sentí indignación y vergüenza, y ya no pude ser indiferente”, asegura.

Por eso, rememora, luego de aquel suceso en La Reforma, no desistió. Ella sentía una responsabilidad porque había tenido una vida diferente. Es creyente de que si alguien ha tenido el privilegio de crecer con amor y posibilidades frente a personas que han carecido de afecto y cuidados, se tiene la obligación de ayudar. Afirma que siempre ha tenido una obligación social y ética con quienes están en desventaja.

Cree que estos valores vienen desde su infancia, cuando sus padres le inculcaron el respeto, la solidaridad, amor por los demás, la importancia de la familia, la responsabilidad y la obligación de servir a la sociedad.

Su trabajo en los derechos humanos no se enfocó solo en personas privadas de libertad, sino que también abogó por pesonas enfermas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y fue miembro de la Comisión Nacional de Sida.

“Empecé a participar, en representación del Ministerio de Justicia, en foros internacionales y nacionales para tratar de buscar acceso a los medicamentos y atención a la salud de estas poblaciones doblemente discriminadas. Eso me llevó a integrar un grupo de trabajo, ya en ese entonces se había creado la Defensoría de los Habitantes, para redactar la primera ley de VIH-sida, primera para toda la población, que incluía acceso a medicamentos de todas las personas”, relata.

También, en la misma línea de defensa de los derechos humanos, integró la comisión redactora que elaboró el Código de la Infancia, Niñez y Adolescencia a la luz de los nuevos principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

“En temas de género, siempre creí y sigo creyendo que, a través del derecho y de la ley o de los casos, se pueden cambiar realidades, impactar vidas, transformar sociedades. Siempre he utilizado tanto el campo legislativo como el jurisdiccional, y no me he limitado al campo jurisdiccional para tratar de incidir. Hoy estoy aquí, en este puesto que nunca hubiera soñado la Nancy de 16 años”, dijo la también profesora.

Nancy Hernández nadó desde los 11 años hasta los 17. El deporte le dejó grandes satisfacciones, una medalla de oro, grandes amigos y muchos valores. Foto: Nancy Hernández para La Nación

Una vida con propósito en la que no faltan luchas

Casi cuatro décadas después de empezar su vida profesional, Nancy Hernández continúa viendo su trabajo como un propósito de vida.

Al hablar de aquello que la conmueve, habla de la injusticia; no la tolera. Desde el derecho ha tratado de cambiar realidades, siempre consciente de que “ha tenido una vida muy buena”.

Hoy repasa una vida feliz, aunque, como en todo, reconoce que cada uno de sus logros le han costado y han implicado sacrificios.

En su vida personal, es una madre orgullosa de Marcelo Bruno Hernández, su único hijo, quien actualmente estudia Administración Urbanística en Berlín, Alemania. A él le ha inculcado la disciplina, el compromiso, la solidaridad y la importancia de ganarse todo con esfuerzo.

Asimismo, disfruta departir con sus hermanas y le complace la compañía de los animales. Tiene tres perros; hace poco tenía cinco, pero fallecieron dos.

Siempre que está en sus manos, apoya causas de animales y de personas, por supuesto.

El trabajo en el campo de los derechos humanos está enfocado en los seres humanos y también en la protección del medio ambiente y la naturaleza, aunque su labor ha estado ligada al ámbito de protección de las personas y de las poblaciones en estado de vulnerabilidad.

“A mí todo me ha costado. He tenido que ganar cada espacio y cada puesto que he tenido. Ha sido muy difícil equilibrar la vida personal con la laboral. Cuesta el doble. Me he dado cuenta de que cuanto más alto el puesto, más fuerte es la resistencia para que las mujeres lleguemos.

“Como cualquier otra mujer, en cualquier otro espacio, he enfrentado oposición, machismo y un montón de barreras que trae el hecho de ser mujer cuando uno está tratando de conciliar con una vida de madre y esposa, cuando en su momento estaba casada”, reflexiona.

Nancy Hernández cuenta con dos maestrías: una en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica (UCR) y otra en Derecho Tributario de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI); ambas las estudió de noche y en fines de semana.

Cuenta que durante el ejercicio de su profesión se ha privado de muchos espacios, de tiempo libre e incluso de momentos con su hijo cuando estaba pequeño; también con sus padres, ambos ya fallecidos, y a quienes hubiera querido “disfrutar más”. Mientras, estaba cumpliendo con obligaciones para poder superarse.

“A las mujeres no nos vale una maestría, entonces había que sacar dos. Hay que trabajar muy duro y eso siempre después de los deberes laborales y familiares; fueron muchas horas de madrugada y fines de semana sacrificados para llegar primero al puesto de magistratura y ahora para ocupar este puesto”, reveló.

Nancy Hernández junto a su hijo, Marcelo Bruno Hernández, de 26 años, quien es su mayor orgullo. Foto: Nancy Hernández para La Nación

Al repasar su historia, Hernández no imagina su vida de otra manera; no se ve a sí misma como la veterinaria o bióloga que fantaseó ser en su adolescencia. Está contenta con su misión de vida, aunque sí reitera que le hubiera gustado tener más tiempo libre para ella y su hijo cuando él estaba creciendo.

Sus propósitos continúan siendo los mismos, aunque ahora con una visión que contempla a unos 700 millones de personas de todo el continente: trabajar cada vez con más fuerza para, repite, transformar sociedades y cambiar la vida de las personas, quienes, de otra manera, no tendrían acceso a la justicia, pues muchas no son escuchadas.

Como mujer, reconoce que dentro de los grupos más vulnerables están las mujeres, las niñas y los niños.

“La Corte Interamericana tiene un rol importante en su jurisprudencia y en sus estándares a favor de estas poblaciones. Me siento orgullosa de haber podido llegar a un puesto de esta importancia cuando ha sido tan difícil para las mujeres llegar a este tribunal y también a la presidencia de este tribunal.

“Solo tres presidentas en 45 años de historia (la costarricense Elizabeth Odio Benito fue una de ellas) y nueve juezas entre 50 jueces varones”, dijo Hernández, quien espera servir de ejemplo para que las mujeres y niñas sepan que, aunque cuesta llegar a los puestos donde se toman decisiones importantes, es posible.

Al hablar de sus sueños, Nancy Hernández antepone su deseo de un mundo diferente, solidario, justo y en el que reine la paz. Un mundo en el que las mujeres gocen de la igualdad y dignidad que merecen.

Personalmente, su anhelo es tener más tiempo para conocer y disfrutar de todos los rincones de Costa Rica.

“En mi tiempo libre leo mucho; es necesario para este puesto estar actualizado. Eso me demanda mucho tiempo. Para mí no es trabajo; como disfruto el derecho y los derechos humanos, agarrar un buen libro o leerme un buen artículo académico es algo que me gusta”, concluyó Nancy Hernández, una mujer que deja escapar pequeñas sonrisas cuando recuerda sus momentos felices.