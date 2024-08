Deyver Vega hace un sueño realidad y está listo para entrar a la cancha con usted

Deyver Vega, nueva contratación del Deportivo Saprissa, está listo. Ya se puso los zapatos de fútbol para entrar a la cancha, pero no para entrenar con los morados, sino para hacerlo con usted.

Deyver se trazó un plan que hoy empieza a ser realidad y lo quiere compartir con todos los fiebres del fútbol, sobre todo con aquellos que viven en La Guácima de Alajuela o sus alrededores.

“Siempre soñé con tener mi propia cancha, un lugar donde se le pueda enseñar a los niños y ponerla a disposición del pueblo, para lo que necesiten”, dijo Deyver al hablar de su proyecto, el Complejo Deyver Vega.

LEA MÁS: Saprissa confirma llegada de Deyver Vega

“Tenemos un campo sintético de fútbol 7 que se divide en dos de fútbol 5, y el próximo mes se instalará la cancha de pádel. El pádel está de moda y es un deporte parecido al tenis, pero la cancha es cerrada con vidrio. Es un campo un poco más pequeño que uno de tenis y la bola no sale, no para, es intenso”, explicó el nuevo refuerzo de Saprissa.

Deyver Vega está muy ilusionado con su complejo deportivo, que se encuentra en La Guácima de Alajuela. (Foto: Instagram de Deyver Vega).

El pádel combina elementos del tenis y el squash con muchos toques únicos. Se juega en parejas y consiste en pasar la pelota al campo contrario; la pelota debe picar en la superficie y después se permite el rebote en las paredes.

Fue hace nueve años cuando Deyver conversó con un amigo y luego pensó: “¿Qué voy a hacer más adelante?”

“En 2015 empecé a gestar la idea, a hacer un plan de ahorro pensando en el retiro. Llegué a preguntarme qué voy a hacer con el futuro y dije: ‘sí, debo tener algo’”, recordó Vega.

En el Complejo Deyver Vega, hay una cancha de fútbol 7 que se puede dividir y hacer en dos de fútbol 5. (Foto: Instagram del Complejo Deyver Vega).

Deyver añadió que el año pasado un amigo cercano a la familia de su esposa le habló de hacer algo, una marca personal, un proyecto propio o invertir en un complejo.

“La cancha de fútbol 7 tiene dos meses de haber iniciado y es una buena opción para la gente. Doy clases personalizadas; tenemos lecciones para grupos pequeños de niños y se pueden hacer diferentes trabajos, algo más específico o individual. En un futuro, el objetivo es tener una academia, y si hay equipos, pueden reservar la cancha. Los sábados en la mañana metemos zumba y, poco a poco, vamos con más actividades”, comentó Deyver Vega.

Deyver Vega regresó a Saprissa tras ocho años de jugar en Europa y Herediano. Esta semana firmó por dos años con los morados. )Foto: Prensa Saprissa).

Junto a Keyla Salazar, su esposa, Deyver trabaja duro y está entusiasmado con el complejo, que incluso está a disposición para eventos. Según Deyver, algunas personas ya lo han alquilado para festejar cumpleaños u otras actividades. En Instagram y Facebook se encuentra como Complejo Deportivo Deyver Vega.

“En mi vida he tenido gente a mi alrededor que me ha ayudado a crecer por su forma de pensar y por cómo actúan. Me inculcaron el ahorro, la ambición, no comprar cosas innecesarias, poner a trabajar el dinero, sea poco o mucho lo que nos llega en esta carrera tan corta como el fútbol”, manifestó Deyver, quien, a lo largo de su carrera profesional ahorró y ahora ha invertido en su negocio, un proyecto que comparte con todos los amantes del fútbol.