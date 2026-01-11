Empleo noticias

Sol Naciente está contratando acá le contamos cómo aplicar

Sol Naciente busca colaboradores para dos centros comerciales

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si busca empleo y quiere formar parte de una empresa en pleno crecimiento, ¡esta es su oportunidad! Sol Naciente, una de las cadenas más destacadas del país, anunció que tiene vacantes disponibles en dos de sus principales sucursales: City Mall y Curridabat.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleosol nacientetrabajo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.