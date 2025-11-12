Empleo noticias

Feria de empleabilidad reunirá a grandes empresas con más de 450 vacantes

Habrá plazas para técnicos, administrativos y operativos en distintas partes del país

Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo profesional, este fin de semana puede ser su oportunidad.








trabajoempresas privadas450 vacantesferia de empleabilidadgrandes empresasferia de empleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

