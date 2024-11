Estudiante de colegio público lucha por poner en alto a Costa Rica en las Naciones Unidas

Melanie Fonseca Alvarado es estudiante del Liceo Poás de Alajuela y está dando todo de sí para representar a Costa Rica en un importante evento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la meta de dejar en alto a Costa Rica y demostrar el talento de los estudiantes costarricenses en el ámbito internacional.

En La Teja nos pusimos en contacto con esta brillante estudiante, quien muy emocionada nos contó a qué va exactamente, el esfuerzo que le está poniendo y qué está haciendo para lograrlo.

Melanie inició contando que el colegio en el que ella está estudiando es uno de los centros educativos que tiene bachillerato internacional de forma gratuita por medio del Ministerio de Educación Pública (MEP) y justamente recibe una materia que se llama acción y servicio, en la cual le dan el chance de participar en diferentes modelos de Naciones Unidas.

Estos modelos son una simulación de la realidad de la ONU, pero en un contexto académico, donde los estudiantes se forman en técnicas de persuasión, negociación, redacción y oratoria, se crean ámbitos de tolerancia y respeto por la diversidad; además, los participantes comprenden cuál es la mejor forma de resolver los conflictos mediante el diálogo y la negociación.

Ella nos contó que empezó su primer modelo en agosto en un colegio en Moravia, donde recibió un reconocimiento como delegada con mayor desempeño y después en setiembre el equipo de su colegio la seleccionó para participar en el modelo de las Naciones Unidas de Costa Rica CRIUM, donde se reúnen delegados ticos e internacionales; además fue reconocida como una de las delegadas más destacadas.

Melanie Fonseca Alvarado ha sido delegada destacada. Cortesía.

LEA MÁS: Plaza Lincoln tiene varias ofertas de empleo

“Para estos modelos yo tuve que investigar de forma muy amplia y desarrollar una serie de discursos, de papeles, de posición y distintas acciones para lograr el tema de la mejor manera. Esto me permitió que CRIMUN me escogiera para representar a Costa Rica en el evento internacional que se va a llevar a cabo en Estados Unidos del 22 de enero al 2 de febrero, en las universidades de Harvard y Yale”, detalló Fonseca.

Alvarado confesó que para esta oportunidad la organización le dio una pequeña beca, pero necesita cubrir una cuota de 2.600 dólares, (poco más de millón trescientos mil colones), el cual para su familia es un costo bastante alto.

“Estos modelos de Naciones Unidas son un sueño para mí, los cuales me ayudan a desarrollar cada una de las habilidades que quiero y necesito para la carrera que a futuro quiero llevar, que es Relaciones Internacionales, y creo que iniciar por estos modelos es un gran paso, además esto abre muchas puertas para el enfoque profesional y laboral que yo le quiero dar a mi vida”, añadió.

Melanie Fonseca Alvarado y otros delegados. Cortesía.

LEA MÁS: Museo de los niños tiene varios puestos de trabajo y no pide experiencia

Esta joven, de 17 años, viajará junto a otros siete delegados más, pero de instituciones privadas. Es por eso que sus compañeros de colegio le han dado todo el apoyo.

“Mis compañeros han estado muy orgullosos; he contado mucho con el apoyo de ellos. Todo lo había mantenido en silencio esperando a que las cosas se dieran, y eso ha sido una inspiración para mí, porque me impulsa a seguir hacia adelante”, comentó la estudiante de undécimo año.

Melanie Fonseca Alvarado le pone bonito al estudio. Cortesía.

La joven contó que ella ha sido un ejemplo para otros estudiantes, pues cuando se la topan en los pasillos, algunos le expresan sus deseos de representar al país en estos modelos.

“Los factores económicos no deben ser una brecha que limiten a las personas a acceder a estas oportunidades. Por eso, de consejo le doy a otros estudiantes que luchen por sus sueños, porque todo está en el momento que uno se plantea una meta. Creo que siempre hay que continuar sin importar los obstáculos que se presenten”, comentó.

En la Teja también hablamos con su mami, doña Yeimy Alvarado, quien con el corazón inflado de alegría contó que su hija desde que está chiquitica siempre ha traído una chispa extraordinaria.

La mamá de Melanie Fonseca contaba que desde pequeña venía con una chispa. Cortesía.

Es sueño de Melanie Fonseca es estudiar Relaciones Internacionales. Cortesía.

LEA MÁS: Pizza Hut tiene 150 puestos de trabajo y aquí le contamos cómo aplicar

“Para mí todo esto ha sido algo maravilloso, estoy muy orgullosa de ella, siempre la impulso a que haga las cosas que yo no logré, porque yo no tuve las mismas oportunidades que ella. Yo llegué a Poás, por medio de mis abuelos que llegaron a coger café y desde mis 15 años no he parado de trabajar. Cuando tuve a Melanie y a mi hijo menor, Joseph Fonseca, pensé en esforzarme al máximo para que ellos siempre tengan lo mejor” detalló Alvarado.

Esta mamita trabajadora y pulseadora contó que ellos viven en la comunidad de Guatuza en San Rafael de Poás de Alajuela, y que ahorita están planeando organizar varias actividades como rifas, bingos, conciertos, bailes y hasta una mejenga entre veteranos de primera división para recolectar fondos y que Melanie pueda continuar con su sueño.

Si usted desea apoyar a esta joven para que vaya a representar a Costa Rica, puede hacerlo al sinpe móvil 8315-7117. También puede colaborar por medio de la cuenta IBAN CR28015103320020063061.