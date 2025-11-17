El Rey ofrece puestos con salarios competitivos y beneficios atractivos

El Rey, una empresa cien por ciento costarricense fundada en 1997, abrió nuevas plazas en Heredia para quienes quieran trabajar como cajeros y dependientes.

La empresa ofrece salario competitivo y beneficios llamativos. (Cortesía /Cortesía)

La compañía destacó que ofrece salarios competitivos, un ambiente laboral agradable y varias ventajas que no siempre se ven en el comercio.

Entre los beneficios están el día libre por cumpleaños, plan de sucesión y desarrollo para quienes desean crecer dentro de la empresa y, además, desayuno y merienda gratis, según el horario de trabajo. La firma recalcó que su misión es crear sonrisas y brindar experiencias, tanto a clientes como a colaboradores.

Para aplicar, los interesados deben tener noveno año aprobado, experiencia en retail (deseable), buena actitud y disponibilidad de horarios. Quienes cumplan con estos requisitos pueden enviar el currículum al correo reclutamiento@almaceneselrey.com o ingresar al sitio reclutamiento.almaceneselrey.com.

La empresa insiste en que el proceso es rápido y sencillo, y que las personas pueden escanear el código QR del anuncio para aplicar de inmediato. Con estas vacantes, El Rey busca reforzar su equipo y seguir apostando por talento nacional.

Si usted vive en Heredia o zonas cercanas y necesita una oportunidad laboral, esta puede ser la suya.

Los interesados pueden enviar su CV directamente por correo o sitio web. (el rey /El Rey)

Consejos para aplicar en línea: