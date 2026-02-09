Zona turística de Cartago tendrá dos nuevos puentes: esta será la fecha de inicio de obras

La construcción de dos nuevos puentes sobre el río Grande de Orosi, Cartago, comenzará a finales de marzo, según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
