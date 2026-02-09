Zona turística de Cartago tendrá dos nuevos puentes: esta será la fecha de inicio de obras

La construcción de dos nuevos puentes sobre el río Grande de Orosi, Cartago, comenzará a finales de marzo, según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los nuevos puentes se ubicarán en las localidades de Tapantí y Palomo, puntos estratégicos para la conectividad y el turismo de la región, y beneficiarán a más de 76.000 personas que viven o transitan diariamente por la zona.

Las obras estarán a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto, ubicada en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Actual puente de Tapantí, Cartago. (MOPT/Cortesía)

Puente ubicado en Palomo, en Cartago. (MOPT/Cortesía)

Obras más amplias

Las estructuras serán reconstruidas en su totalidad. Pasarán de uno a dos carriles de circulación, además de incorporar aceras peatonales y mejoras en los accesos.

La inversión estimada para el puente de Tapantí asciende a $4 millones, mientras que en Palomo se destinarán casi $5 millones.

Estos proyectos forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, con el cual el MOPT prevé el arranque de 50 obras durante el primer trimestre de 2026, entre ellas 35 puentes y 15 intervenciones en carreteras en distintas zonas del país.