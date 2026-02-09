El País

Zona turística de Cartago tendrá dos nuevos puentes: esta será la fecha de inicio de obras

Las obras se desarrollarán sobre el río Grande de Orosi y beneficiarán a más de 76.000 personas. Vea aquí las comunidades beneficiadas.

Por Hillary Benavides Meléndez

La construcción de dos nuevos puentes sobre el río Grande de Orosi, Cartago, comenzará a finales de marzo, según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).








MOPT Puentes
