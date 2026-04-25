El País

Ya está abierta la inscripción para la Olimpiada de Matemática del MEP

Estudiantes de primaria pueden participar gratuitamente en la Olimpiada de Matemática hasta el 6 de mayo

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Por Libia Solano Meza
estudiantes de primaria
Estudiantes, docentes y familias pueden acceder a recursos didácticos en el sitio web oficial. (Ministerio de Educación Pública/Ministerio de Educación Pública)







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MEPOlimpiada de Matemática
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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