Ya está abierta la inscripción para la Olimpiada de Matemática del MEP

Estudiantes, docentes y familias pueden acceder a recursos didácticos en el sitio web oficial.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) habilitó el proceso de inscripción para la XII Edición de la Olimpiada Costarricense de Matemática para la Educación Primaria (Olcomep) 2026, dirigida a estudiantes de primaria de todo el país.

La participación es gratuita y se realiza en línea mediante el sitio oficial: https://recursos.mep.go.cr/2018/olimpiadas_matematicas/index.html. El registro estará disponible hasta el 6 de mayo de 2026.

En la plataforma oficial también se encuentran reglamentos, temarios y recursos didácticos de apoyo.

Calendario de la olimpiada

Inscripción: hasta el 6 de mayo

Primera fase institucional: 16 al 18 de junio

Segunda fase regional: 18 al 20 de agosto

Final nacional: 8 de octubre

Premiación: 3 de diciembre

La Olcomep es un proyecto educativo que pretende fortalecer en los estudiantes habilidades como el razonamiento lógico, la comunicación y el pensamiento crítico, a través de la resolución de problemas matemáticos.

Incluso, promueve la formación integral desde edades tempranas y el desarrollo de competencias en áreas STEAM.

“Representa el compromiso institucional por elevar la calidad del aprendizaje y transformar la percepción de las matemáticas en nuestras aulas”, dijo Guiselle Alpízar Elizondo, viceministra Académica.

El MEP abre inscripción gratuita para estudiantes de primaria en la Olimpiada de Matemática 2026. (Ministerio de Educación Pública/Ministerio de Educación Pública)

La Olcomep es impulsada por el MEP con el apoyo de universidades públicas y se ha consolidado como una de las competencias académicas más inclusivas de la región.