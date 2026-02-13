WeWork Costa Rica alerta sobre intento de estafa que utiliza su nombre para ofrecer premios falsos

La empresa aclaró que no realiza este tipo de promociones.

WeWork Costa Rica alertó que terceras personas estarían utilizando de forma indebida el nombre de la marca para ofrecer supuestos premios en efectivo.

De acuerdo con la compañía, en las últimas horas se han reportado casos de personas que han recibido llamadas telefónicas o mensajes en los que se les informa que resultaron ganadoras de una tarjeta bancaria con dinero, presuntamente entregada desde la sede ubicada en Escazú Village.

La empresa aclaró que estos ofrecimientos no forman parte de ninguna promoción, concurso o dinámica oficial impulsada por WeWork Costa Rica.

La firma subrayó que no está otorgando tarjetas bancarias, dinero en efectivo, certificados ni regalías a cambio de información personal, y que tampoco realiza este tipo de promociones mediante llamadas, mensajes privados o enlaces externos.

“Tomamos con absoluta seriedad cualquier situación que pueda afectar a la comunidad o a nuestra marca. Queremos ser enfáticos: WeWork Costa Rica no está desarrollando ninguna campaña que implique premios en efectivo o tarjetas bancarias. Hacemos un llamado a la población a no compartir datos personales ni información financiera ante este tipo de comunicaciones”, indicó Katherine Ruiz, Marketing Lead de la compañía en Costa Rica.

La empresa recomendó a la población no facilitar información personal o bancaria por teléfono o servicios de mensajería, verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de la marca, reportar números sospechosos a las autoridades correspondientes y comunicarse directamente con WeWork Costa Rica ante cualquier duda.

Asimismo, recordó que sus únicos canales oficiales de comunicación son sus redes sociales verificadas y los contactos institucionales publicados en su sitio web oficial.

La compañía reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de su comunidad, y señaló que se encuentra valorando las acciones correspondientes para evitar el uso indebido de su nombre.