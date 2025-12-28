Walmart, Masxmenos y Maxi Palí ajustan sus horarios por Año Nuevo: vea hasta qué hora podrá realizar sus compras

Los supermercados Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí en Costa Rica ajustarán sus horarios habituales durante las celebraciones de Año Nuevo para facilitar la planificación de compras.

En el caso de Walmart, entre el 29 de diciembre y el 1.° de enero, los horarios serán los siguientes:

Lunes 29 y martes 30: atención hasta las 11 p. m.

atención hasta las Miércoles 31 de diciembre y jueves 1.° de enero de 2026: atención hasta las 9 p. m.

Las 38 tiendas Masxmenos atenderán hasta las 9 p. m. el 31 de diciembre y el 1.° de enero de 2026. La única excepción será Masxmenos Alajuela Centro, que el 1.° de enero cerrará a las 6 p. m.

En los 29 y 30, estas tiendas cerrarán entre 9 p. m. y 10:45 p. m., según la ubicación. Los horarios específicos pueden consultarse en las redes sociales de masxmenoscr.

Las tiendas Maxi Palí atenderán de 7:30 a. m. a 9:30 p. m. de domingo a jueves, mientras que viernes y sábado cerrarán a las 10 p. m. El 1.° de enero de 2026 su horario será de 8 a. m. a 8 p. m.

Por su parte, Palí mantendrá su horario regular hasta las 9 p. m., excepto el 1.° de enero de 2026, cuando cerrará a las 8 p. m.