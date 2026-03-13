El País

Virus respiratorios cobran la vida de tres niños en lo que va del 2026

Autoridades del Hospital Nacional de Niños reportan tres fallecimientos de menores entre enero y marzo por infecciones respiratorias.

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Por Yucsiany Salazar
Composición fotográfica: A la izquierda, el rótulo de emergencias, a la derecha un bebé no identificado en una cama de hospital.
Entre enero y marzo de 2026, un menor murió por virus respiratorios cada mes. (Composición fotográfica con imágenes de archivo)







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Virus respiratoriosHospital de Niños
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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