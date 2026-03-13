Virus respiratorios cobran la vida de tres niños en lo que va del 2026

Entre enero y marzo de 2026, un menor murió por virus respiratorios cada mes.

Tres niños han fallecido por virus respiratorios en lo que va de este 2026. Así lo confirmó Lydiana Ávila de Benedictis, pediatra neumóloga y jefa del departamento de medicina del Hospital Nacional de Niños.

“Lamentablemente, hemos tenido tres fallecimientos por virus respiratorios. En el mes de enero uno, en el mes de febrero otro, y en el mes de marzo otro”, explicó la especialista tras consulta de La Nación.

De acuerdo con la especialista, dos de los menores que fallecieron presentaban enfermedades de fondo, mientras que el otro no tenía padecimientos previos.

Ante esta situación, la especialista hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención para evitar contagios de infecciones respiratorias, especialmente en la población infantil.

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