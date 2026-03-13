Violencia en las aulas: maestra relata que la amenazaron con un arma por denunciar que escolar era agredido

Tras ser amenazada, Vilma tuvo que dejar de trabajar en un centro educativo en Heredia donde tenía propiedad. Imagen con fines ilustrativos.

El reciente asesinato de un estudiante por parte de un compañero del IPEC en Liberia evidenció el nivel de violencia que se vive tanto dentro como fuera de los centros públicos. No obstante, este fenómeno no solo afecta a estudiantes, sino que los docentes también la sufren. Este es el relato una educadora afectada.

“Mientras esperaba el autobús en la parada, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron, me pegaron contra la pared. Como pensé que me iban a asaltar, cerré los ojos, entonces me pusieron un arma fría en el hombro y me dijeron: ‘Lárguese y no vuelva’, ahí entendí que me estaban amenazando”.

Así narra Vilma, a quien le resguardamos su identidad, lo que vivió hace un tiempo y que aun le provoca ataques de pánico. Desde entonces, camina con miedo.

La docente ha vivido en primera persona la creciente violencia que acecha dentro y fuera de los centros de enseñanza. En sus 20 años como educadora jamás se había enfrentado a una situación similar.

En su caso, todo empezó cuando ella aplicó el protocolo para reportar que un escolar aparentemente era golpeado en su casa. Aunque el tema debía manejarse con absoluta confidencialidad, una compañera de la escuela, ubicada en un barrio vulnerable de Heredia, le reveló a la encargada del niño lo que estaba ocurriendo.

“Luego de eso, unas mujeres fueron a esperarme todo el día al centro educativo. Tuvieron que activar un protocolo para protegerme y me sacaron escondida de la escuela”, contó.

Tras lo sucedido, estuvo en el servicio de protección de víctimas y vivió oculta en unas bodegas por varias semanas. Cuando regresó al centro educativo, ocurrió el incidente de la motocicleta. Hoy, lamenta que su caso fue cerrado por la Fiscalía por supuesta falta de pruebas.

Vilma pudo ser reubicada en otra institución, logro que atribuye a un sindicato, pues asegura que el Ministerio de Educación Pública (MEP) la hizo sentir desprotegida. Según afirma, a la docente que reveló que ella había abierto el protocolo por supuesta agresión no se le aplicó ninguna medida disciplinaria.