El País

¿Vio una serpiente? App gratuita de la UCR le dice si es venenosa y cómo actuar

Desarrollada por la UCR, la aplicación también permite identificar especies no venenosas

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Por Sebastián Sánchez
La app está disponible para IOS y Android. Fue desarrollada por la UCR.
La app está disponible para IOS y Android. Fue desarrollada por la UCR. (Sebastián Sánchez/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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