¿Vio una serpiente? App gratuita de la UCR le dice si es venenosa y cómo actuar

La app está disponible para IOS y Android. Fue desarrollada por la UCR.

El Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) puso a disposición del público la primera aplicación móvil gratuita diseñada para identificar serpientes venenosas. Esta plataforma, denominada ICP App, permite reconocer las 25 especies venenosas que habitan en el territorio nacional y ofrece guías sobre cómo actuar ante una mordedura.

La herramienta surge como respuesta a las constantes consultas que recibe la institución por parte de ciudadanos que envían fotografías de estos animales para verificar su peligrosidad. Andrés Hernández Bolaños, regente farmacéutico del ICP e impulsor de la iniciativa, explicó que estas dudas reflejan un desconocimiento generalizado en la población sobre la fauna silvestre.

App de la UCR para identificar serpientes venenosas

La aplicación incluye información detallada sobre 12 especies no venenosas que las personas suelen confundir con frecuencia. Hernández señaló que este recurso busca evitar que la ciudadanía dependa de información imprecisa de Internet o de inteligencia artificial, lo cual pone en riesgo la vida humana y fomenta la muerte innecesaria de los ejemplares.

El personal médico también resulta beneficiado con esta tecnología. Según Yamileth Angulo Ugalde, directora del ICP, la aplicación facilita a los pacientes indicar el área geográfica del accidente, lo que ayuda a los especialistas a determinar con mayor precisión el tipo de serpiente involucrada en el incidente.

La plataforma se encuentra disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iOS en las tiendas oficiales. Actualmente, el ICP trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para utilizar los datos recopilados por la aplicación en el fortalecimiento de las estadísticas epidemiológicas del país.

Para el futuro, los desarrolladores planean integrar un sistema de inteligencia artificial que identifique a los animales directamente a partir de una fotografía. Al cierre de esta nota, la herramienta ya contabiliza cerca de 2.500 descargas por parte de los usuarios costarricenses.