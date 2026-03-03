¿Viaja por Santo Domingo? Ruta alterna hacia San José está cerrada por obras

Durante este martes 3 de marzo la Municipalidad de Santo Domingo realiza trabajos en el cantón para habilitar dos carriles. Imagen con fines ilustrativos.

El cantón de Santo Domingo de Heredia enfrenta un cierre vehicular este martes 3 de marzo, debido a las labores municipales para habilitar un carril hacia el puente de Barrio Socorro.

Las obras se ejecutan en la ruta que comunica la vía 116 con la ruta 32, específicamente en el trayecto comprendido entre el Abastecedor El Sesteo y el túnel ubicado en la ruta 32, en la zona del “puente de hamaca”.

“El cierre en ese sector obedece a un cambio de una tubería que se está haciendo en virtud de las mejoras que se están realizando en esa intersección para tratar de establecer dos carriles adicionales, uno hacia el norte y el otro hacia la derecha”, explicó Jorge Fonseca, alcalde de Santo Domingo.

Según confirmó la Municipalidad de Santo Domingo, el cierre programado es de 12 horas, por lo que se prevé que la vía sea rehabilitada a las 6:00 p. m. de este martes. No obstante, el alcalde indicó que esperan que la obra quede lista cerca de las 4:00 p. m.

Sin embargo, al tratarse de un trayecto estratégico —utilizado como ruta alterna para ingresar y salir de San José—, se reportan largas filas y retrasos considerables en la zona.

Sectores afectados

De acuerdo con el gobierno local, los seis puntos con mayores complicaciones son:

Calle Higinia.

Condominio Río Claro y urbanización Las Margaritas.

Escuela Josefina Sagrada Familia.

Calle principal del bar Yeska.

Cancha multiuso.

Sector desde el condominio Cedrales hasta el “puente de hamaca”.

Además del impacto en el tránsito, el gobierno local informó que el abastecimiento de agua podría verse interrumpido temporalmente en algunos sectores mientras se desarrollan los trabajos.

“Se recomienda tomar precauciones y utilizar rutas alternas. Agradecemos su comprensión”, comunicó el gobierno local.

En los próximos días se esperan más trabajos en la zona. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Obras por etapas

Las intervenciones en esta zona han sido constantes. En diciembre de 2025, se realizó un cierre previo para la construcción de una cuneta revestida.

En esa ocasión, el alcalde explicó que el proyecto se ejecuta por etapas mediante una colaboración entre el municipio y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Para la fase actual, el MOPT indicó que el cronograma contempla dos etapas: una a cargo de la municipalidad y otra bajo responsabilidad del ministerio. Los trabajos de este martes corresponden a la gestión del gobierno local.

Por su parte, el jerarca municipal indicó que en los próximos días se prevén más trabajos en la zona, pero que no afectarán el tránsito ni provocará el cierre de vías.