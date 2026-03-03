El País

¿Viaja por Santo Domingo? Ruta alterna hacia San José está cerrada por obras

Presas afectan a Santo Domingo de Heredia por obras en la ruta hacia el puente de Barrio Socorro. Municipalidad detalla hora de apertura.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Ruta 1 recorrido
Durante este martes 3 de marzo la Municipalidad de Santo Domingo realiza trabajos en el cantón para habilitar dos carriles. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Santo DomingoCierreMunicipalidad
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.