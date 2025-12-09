¿Por qué hay tantas presas en Santo Domingo? Vecinos denuncian ‘caos total’ y esto responde la municipalidad

Vecinos de Santo Domingo de Heredia reportan un 'caos total' en las vías.

El cantón de Santo Domingo, en Heredia, sufre un fuerte congestionamiento vial en medio de intervenciones en dos rutas, una a cargo del Conavi y otra del gobierno local. Aunque algunos vecinos atribuyen el caos a estos trabajos, la municipalidad local argumenta que las presas se daban desde antes, pero que trabaja para mitigarlas.

Algunos usuarios reportan recorridos de hasta dos horas y, en las propias redes del gobierno local, varios vecinos calificaron la situación como un “caos total”, señalando que incluso las rutas alternas han colapsado.

Cerrado el ‘puente de hamaca’

Está cerrada la ruta que comunica Santo Tomás con el barrio El Socorro, en el sector conocido como “puente de hamaca”, con el objetivo de construir una cuneta revestida. Esta es una de las rutas alternas utilizadas para viajar y regresar de San José.

Trabajos en Santo Domingo de Heredia. (Municipalidad de Santo Domingo/Municipalidad de Santo Domingo)

Según la municipalidad, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó de que la vía permanecerá cerrada totalmente entre el lunes 8 y el 20 de diciembre, de 8 a. m. a 4 p. m. Los trabajos se podrían retomar el 5 de enero del 2026.

El alcalde de Santo Domingo, Jorge Fonseca, explicó que esta intervención corresponde al Conavi y se ejecuta por etapas.

“La intervención consiste en colocar cunetas revestidas en la margen derecha después de la última casa hasta el puente. Esa es la primera etapa”, detalló.

Se analiza una segunda fase que incluiría la instalación de tubería en la margen izquierda y la posterior construcción de aceras. “La ingeniera está haciendo la propuesta a sus superiores para tratar de aplicarla de una vez, una vez finalizado el trabajo de las cunetas”, dijo.

Sobre los plazos, Fonseca indicó que la intención del Conavi es concluir lo antes posible.

“La idea es tratar de implementar esa intervención agresivamente con el objeto de finalizarla el 20 de diciembre y, si no, los primeros días de enero. Empezando el 5, serían unos 10 días más, por ahí del 15 de enero”, afirmó.

Cierre en avenida 7, en una de las salidas hacia Heredia

El segundo cierre se mantiene en el sector de Monte Carmel, en la avenida 7 de Santo Domingo, la cual conecta con la ruta hacia Heredia. Esto corresponde a una obra municipal.

El alcalde explicó que allí se sustituyen estructuras pluviales que fallaron.

“Se está sustituyendo una tubería que colapsó y se está introduciendo una nueva tubería con dos amplias cajas de registro para el desfogue pluvial hacia el río Bermúdez”, señaló.

El paso seguirá cerrado hasta el 17 de diciembre. El alcalde confirmó que la intervención continuará al menos 15 días adicionales desde su inicio, ocurrido hace dos semanas.

“El cierre es total porque la intervención es por toda la vía. En la noche, si se puede, queda habilitado un carril, dependiendo del trabajo”, explicó.

Aumento de vehículos en tránsito

El alcalde Jorge Fonseca dijo a La Nación que el colapso vehicular responde principalmente al aumento en el tránsito carros propio de la época, más allá de los cierres parciales por obras.

“El caos vial se da desde antes de esa intervención. Desde que empezó diciembre y los últimos días de noviembre, ya la congestión se daba a toda hora”, afirmó.

Jorge Fonseca es alcalde de Santo Domingo desde el 2024. (Asamblea Legislativa)

Usuarios en redes cuestionan por qué las obras no se realizan en horario nocturno. Además, critican que se efectúen en diciembre, cuando tradicionalmente aumenta la cantidad de vehículos.

Para contener el colapso, el municipio trabaja en conjunto con Tránsito y con la policía municipal en la principal ruta de salida a San José.

“Hoy a las 8 de la mañana esa vía estaba totalmente limpia. El reporte que tengo de la policía municipal es que hicieron el levantamiento del dispositivo porque ya el tránsito estaba controlado”, aseguró Fonseca.

Según la aplicación Waze, a las 5:24 p. m. de este martes se registraba un fuerte congestionamiento frente al Auto Mercado, en la calle cercana a la Escuela Santa Rosa de Lima y en la vía que pasa frente a la plaza de deportes de la localidad.