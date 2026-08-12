¿Viaja a Colombia? Avianca flexibiliza cambios en ciertos vuelos

Pasajeros con destino a zonas afectadas en Colombia pueden cambiar de fecha, modificar la ruta o pedir la devolución total de los trayectos no utilizados.

Si tiene un viaje programado a Colombia con Avianca hay información que debe conocer tras el terremoto de 7,4 que azotó ese país el pasado lunes 10 de agosto.

Los vuelos directos de Costa Rica hacia Bogotá, Medellín y Cartagena operan con normalidad. Sin embargo, las medidas aplican para las personas con destino final (volando con Avianca) hacia las ciudades más afectadas.

Los viajeros con tiquetes programados hasta el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó disponen de tres opciones gratuitas sujetas a disponibilidad:

Hacer una reprogramación de fecha hasta 15 días después sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

hasta 15 días después sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. Realizar un cambio de ruta a través de puntos comunes en Colombia.

a través de puntos comunes en Colombia. Pedir el reembolso del 100% del valor de los trayectos no utilizados.

Por ejemplo, las medidas podrían aplicar si su plan incluye salir de San José, hacer escala en Bogotá y llegar a Pereira como destino final.

La empresa recomienda a todos los pasajeros consultar el estado de sus vuelos de manera permanente en la aplicación móvil, en el sitio avianca.com o en los canales oficiales.

El terremoto que sacudió el oeste de Colombia dejó al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según indicó AFP, tras el reporte de las autoridades locales ayer martes.

El sismo ocurrió a las 7:34 a. m. hora local (12:34 GMT) y tuvo una magnitud 7,4. Su profundidad alcanzó los 100 km aproximadamente con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó.