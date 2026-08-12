El País

¿Viaja a Colombia? Avianca flexibiliza cambios en ciertos vuelos

La compañía estableció medidas de protección para los viajeros

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Pasajeros con destino a zonas afectadas en Colombia pueden cambiar de fecha, modificar la ruta o pedir la devolución total de los trayectos no utilizados.
Pasajeros con destino a zonas afectadas en Colombia pueden cambiar de fecha, modificar la ruta o pedir la devolución total de los trayectos no utilizados. (Montaje de Canva/Rafael Pacheco Granados / Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesTerremoto ColombiaAvianca
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.