Vehículo se sale de la vía y se incrusta en conocido bar y restaurante de Aserrí

Un vehículo liviano se salió de la vía y terminó incrustado en el bar y restaurante Las Tejitas, en Aserrí de San José, durante la tarde de este viernes 2, informaron testigos del incidente.

Por razones que permanecen desconocidas, el automóvil impactó la entrada del establecimiento, un reconocido local de la zona.

De manera preliminar, se indicó que el conductor habría llegado al lugar para pedir comida para llevar cuando ocurrió el accidente.

El restaurante se encontraba abierto y con clientes en su interior al momento del impacto, lo que generó momentos de alarma entre quienes estaban en el local.

El choque causó daños materiales en la estructura del edificio, especialmente en el acceso principal.

A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas, tanto dentro del establecimiento como en el vehículo involucrado.