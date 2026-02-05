El País

Vecinos de Pérez Zeledón tendrán restricción diurna en puente sobre el río Pacuar por un mes

Los trabajos del nuevo puente en la ruta 243 obligan a desviar camiones durante el día. El paso nocturno seguirá habilitado para todo tipo de automotor

Por Damián Arroyo C.
Desde el 9 de febrero, el puente sobre el río Pacuar tendrá paso diurno exclusivo para vehículos livianos por un mes debido a obras constructivas.
Desde el 9 de febrero, el puente sobre el río Pacuar tendrá paso diurno exclusivo para vehículos livianos por un mes debido a obras constructivas. (MOPT/Cortesía)







