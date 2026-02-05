Vecinos de Pérez Zeledón tendrán restricción diurna en puente sobre el río Pacuar por un mes

Desde el 9 de febrero, el puente sobre el río Pacuar tendrá paso diurno exclusivo para vehículos livianos por un mes debido a obras constructivas.

El avance en la construcción del nuevo puente sobre el río Pacuar, en Pérez Zeledón, obligará a restringir el paso por la actual estructura modular durante el día. A partir del lunes 9 de febrero, entre 6 a. m. y 6 p. m., solo podrán circular vehículos livianos por este punto ubicado en La Palma, sobre la ruta nacional 243, que comunica Dominical con San Isidro de El General, según información oficial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La medida se aplicará los siete días de la semana y se mantendrá por cuatro semanas. Durante ese horario, camiones y vehículos de gran tamaño deberán utilizar rutas alternas, debido a trabajos de perforación de taludes que se ejecutan junto al ingreso del puente modular, lo que impide el paso seguro de automotores pesados, detalló la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi.

En contraste, entre 6 p. m. y 6 a. m. sí se permitirá la circulación de todo tipo de automotor, ya que las labores constructivas no se desarrollarán en ese horario. La restricción se mantendrá activa durante todo el periodo de intervención, sin excepción de fines de semana.

Las rutas alternas recomendadas para los vehículos pesados serán la Costanera Sur, correspondiente a la ruta nacional 34, y la Interamericana Sur, identificada como ruta nacional 2, indicó la Gerencia.

Según información del Conavi, el proyecto del nuevo puente registra un avance del 68% y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, entrará en servicio en abril de 2026. La obra tendrá dos carriles, una longitud de 60 metros y una acera de 1,2 metros de ancho.

Además, la institución agregó que los trabajos incluyen la intervención de las aproximaciones, con unos 100 metros de carretera en cada extremo, así como mejoras en drenajes, demarcación y seguridad vial. Una vez que el nuevo puente entre en operación, el actual puente modular de un carril, ubicado a unos 20 metros del sitio definitivo, será desarmado, de acuerdo con la información oficial.