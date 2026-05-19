El País

Vea cuánto variará la población en su distrito de aquí al 2050

Según las proyecciones del INEC

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Por Yeryis Salas
Viernes Negro, Avenida Central
La población de Costa Rica crecerá a un ritmo menor a los años anteriores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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