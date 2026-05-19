Vea cuánto variará la población en su distrito de aquí al 2050

La población de Costa Rica crecerá a un ritmo menor a los años anteriores.

¿Crecerá o disminuirá la población en su distrito en el próximo cuarto de siglo?

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que cuatro distritos tendrán crecimientos porcentuales superiores al 50% del 2025 al 2050.

De estos, tres son de uno de los cantones que más crecerá en los próximos años, Sarapiquí.

Por otra parte, tres los cuatro distritos con las mayores caídas porcentuales son del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

En la siguiente tabla, puede revisar las proyecciones de todos los distritos del país, a excepción de la Isla del Coco de Puntarenas, al no tener residentes permanentes.