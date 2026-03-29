El País

Vea aquí la transmisión de la procesión de Domingo de Ramos desde la Catedral Metropolitana

Celebración marca el inicio de la Semana Santa

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
13 de abril del 2025. San José. 09:30 hrs. Tradicional proseción de Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Mayor en el país. Cientos de personas iniciaron el recorrido de la imagen de Jesús sobre los lomos de la mula chepita mientras sostenían las tradicionales palmas y cantaban. canciones alusivas. El recorrido inició en la parroquia de La Soledad y finalizó en la Catedral Metropolitana que lucía y lleno total. En la foto: Recorrido de la imagen de Cristo sobre los lomos de chepita a lo largo de la avenida 4 hasta llegar e ingreasar a la Catedral. Eypriel Bermúdez Cabezas (4) vecina de Desamparados. Foto: Albert Marín para la Teja.
La procesión de Domingo de Ramos desde la Catedral Metropolitana se transmite en vivo para los fieles. (Albert Marín/Domingo de Ramos en San José.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Domingo de RamosCatedral MetropolitanaSemana Santa
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.