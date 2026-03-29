Vea aquí la transmisión de la procesión de Domingo de Ramos desde la Catedral Metropolitana

La procesión de Domingo de Ramos desde la Catedral Metropolitana se transmite en vivo para los fieles.

La procesión y Eucaristía del Domingo de Ramos desde la Catedral Metropolitana de San José se transmite en vivo para quienes deseen seguir el inicio de la Semana Santa.

La cobertura es realizada por Radio Fides, que lleva a los fieles la liturgia, la bendición de los ramos y la procesión que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Además de la actividad en la Catedral, la jornada incluye la tradicional procesión que inicia en la Iglesia La Soledad y recorre las principales calles del centro de la capital.

Vea aquí la transmisión en vivo:

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