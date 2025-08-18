Vacunación contra fiebre amarilla: nueva jornada para viajeros a Colombia

Nueva jornada con 300 vacunas disponibles se debe a faltante de inyecciones en farmacias y hospitales privados. Fotografía:

El Ministerio de Salud anunció este lunes una jornada especial de vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida exclusivamente a personas que tengan programado un viaje a Colombia en agosto y setiembre .

La campaña se llevará a cabo el jueves 21 y viernes 22 de agosto, en horario de 8 a.m. a 12 mediodía, en el Estadio Nacional. Habrá un total de 300 citas disponibles por día, y se podrá solicitar la suya a partir de este lunes 18 de agosto a las 2 p.m. a través del sitio web del Ministerio: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html.

Para ser elegible para la vacuna, es indispensable haber adquirido el tiquete aéreo con destino a Colombia antes del 1 de agosto.

El Ministerio de Salud enfatizó que no se aceptarán tiquetes comprados después de esa fecha, ya que el objetivo es atender a quienes se vieron afectados por la alta demanda y el desabastecimiento de la vacuna.

Prórroga en la normativa, pero no para viajeros a Colombia

El Ministerio de Salud recordó que, si bien el 14 de agosto se amplió el plazo para la entrada en vigor de la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla para la mayoría de los países en riesgo, esta prórroga no aplica para quienes viajan a Colombia.

La medida obligatoria para el resto de los países entrará en vigor hasta el 28 de febrero de 2026.

“Es importante destacar que esta prórroga no aplica para quienes tengan como destino Colombia, quienes deberán cumplir con la vacunación de forma obligatoria”, señaló la institución. Esto significa que si su destino es Colombia, la vacuna es un requisito indispensable para poder ingresar.

Finalmente, Salud recomendó a todos los viajeros verificar los requisitos sanitarios de su país de destino con suficiente antelación para evitar cualquier inconveniente y asegurar un viaje seguro.