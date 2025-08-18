El País

Vacunación contra fiebre amarilla: nueva jornada para viajeros a Colombia

¿Viaja en agosto o setiembre? Salud realiza otra jornada de vacunación contra la fiebre amarilla esta semana

Por Juan Fernando Lara Salas
Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Nueva jornada con 300 vacunas disponibles se debe a faltante de inyecciones en farmacias y hospitales privados. Fotografía: (Canva/Canva)







vacuna contra fiebre amarillaColombia
