Vacunación contra fiebre amarilla: esta es la nueva fecha para viajeros con destino a Colombia

Los viajeros con tiquetes a Colombia para agosto y setiembre podrán reservar su cita a partir de la próxima semana

Por Sofía Sánchez Ramírez

El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida exclusivamente a personas que viajarán a Colombia durante los meses de agosto y setiembre.








