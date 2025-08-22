Vacunación contra fiebre amarilla: esta es la nueva fecha para viajeros con destino a Colombia

El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida exclusivamente a personas que viajarán a Colombia durante los meses de agosto y setiembre.

La campaña se llevará a cabo el martes 26 y miércoles 27 de agosto en el Estadio Nacional, en San José, en horario de 8:00 a. m. a 12 mediodía.

Para esta jornada se dispondrán 300 citas por día, y los interesados podrán reservar su espacio a partir del lunes 25 de agosto a las 2 p.m. mediante el sitio web del ministerio: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html.

Las vacunas se aplicarán únicamente a los viajeros que hayan adquirido su tiquete aéreo con destino a Colombia antes del 1.º de agosto, puesto a que se busca priorizar a quienes se vieron afectados por la alta demanda y la escasez de la vacuna.