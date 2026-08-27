Vacuna contra la fiebre amarilla: Salud amplía la lista de países para los que exige certificado a viajeros

El Ministerio de Salud confirmó una actualización en los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla.

El Ministerio de Salud confirmó una actualización en los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla, la cual entrará a regir a partir del lunes 31 de agosto.

Ahora, quienes viajen a los siguientes destinos también deberán aplicarse la vacuna al menos 10 días antes del viaje y obtener el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla correspondiente:

Bolivia.

Ecuador.

Paraguay.

Trinidad y Tobago.

Venezuela.

Surinam.

Guyana.

Guayana Francesa.

Según explicó la cartera de Salud, se mantiene el requisito de vacunación para quienes viajen a Colombia, Brasil, Perú y países del continente africano.

“La medida responde a la actualización de las disposiciones sanitarias nacionales establecidas mediante la Resolución Ministerial N.º MS-DM-RC-2214-2024, cuya entrada en vigor fue prorrogada hasta esta fecha debido a la alta demanda internacional de la vacuna”, indicó el ministerio.

¿Cómo obtener el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla?

Actualmente, en Costa Rica hay dos formas de obtenerlo en formato digital:

Oficina Virtual del Ministerio de Salud: debe ingresar al sitio web y autenticarse por medio de una firma digital (física o móvil) a través del sistema GAUDI. Luego, deberá seleccionar la opción “Certificado Digital de Vacunación contra la Fiebre Amarilla” y descargarlo en formato PDF. Aplicación EDUS: debe ingresar al módulo “Certificados”, seleccionar “Fiebre Amarilla” y descargar el documento digital.

“El Ministerio de Salud recomienda a quienes tengan viajes programados verificar con anticipación los requisitos sanitarios del país de destino, revisar su estado de vacunación y realizar oportunamente las gestiones necesarias para contar con el certificado correspondiente”, concluyó Salud.

Riesgos de la enfermedad

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados de los géneros Aedes y Haemagogus.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen tres ciclos de transmisión: selvática, intermedia y urbana. Esta última es la más peligrosa en centros poblados sin vacunación masiva, donde el virus se propaga de humano a humano vía el mosquito Aedes aegypti.

El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Si bien muchos casos son asintomáticos, los signos de alerta incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos y dolores musculares.