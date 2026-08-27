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Vacuna contra la fiebre amarilla: Salud amplía la lista de países para los que exige certificado a viajeros

A partir del 31 de agosto, el Ministerio de Salud exigirá el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla para viajar a nuevos países. Conozca la lista

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Por Yucsiany Salazar

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Una turista que viajó por Perú activó las alertas tras contagiarse de fiebre amarilla. Autoridades investigan contactos y piden extremar cuidados.
El Ministerio de Salud confirmó una actualización en los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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