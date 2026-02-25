Salud alerta por posibles estafas con certificados de vacunación contra la fiebre amarilla: ¿Cómo obtener el oficial?

El certificado de fiebre amarilla ya puede descargarse en celular por medio de la Oficina Virtual del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud emitió una alerta sobre posibles estafas relacionadas con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Según informó la institución, se han detectado casos donde terceros ofrecen vender o gestionar certificados impresos, una práctica que no forma parte del procedimiento legal.

“El certificado de vacunación contra la fiebre amarilla se emite en formato digital. No existe ningún trámite presencial ni se entrega carnet físico en papel”, reitera la cartera de salud.

Salud enfatizó que el carné físico en papel ya no se emite ni se tramita en ninguna oficina del país, por lo que cualquier persona o sitio que ofrezca vender o gestionar certificados impresos actúa fuera del procedimiento oficial.

¿Cómo obtener el certificado oficial?

Existen únicamente dos vías digitales para obtener el documento:

Oficina Virtual del Ministerio de Salud: Requiere firma digital (física o móvil) mediante el sistema Gaudi. Tras autenticarse, se selecciona la opción “Certificado Digital de Vacunación contra la Fiebre Amarilla” y se descarga el PDF.

Requiere firma digital (física o móvil) mediante el sistema Gaudi. Tras autenticarse, se selecciona la opción “Certificado Digital de Vacunación contra la Fiebre Amarilla” y se descarga el PDF. Aplicación EDUS: En el módulo de “Certificados”, se debe seleccionar la opción de fiebre amarilla para descargar el documento.

Vacuna es obligatoria en estos países

Desde este domingo 1.º de marzo se mantiene como requisito obligatorio la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes viajen a Colombia. Además, a partir del 16 de marzo, la exigencia se ampliará a personas con viajes previstos a Brasil, Perú y países del continente africano.

La medida rige para costarricenses y residentes que se desplacen a dichos destinos. Es vital recordar que la inmunización debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje, pues es el tiempo que el organismo requiere para desarrollar protección.

La vacuna puede obtenerse de forma gratuita en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siempre que se presente el comprobante de viaje.

Riesgos de la enfermedad

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, de los géneros Aedes y Haemagogus.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen tres ciclos de transmisión: selvática, intermedia y urbana. Esta última es la más peligrosa en centros poblados sin vacunación masiva, donde el virus se propaga de humano a humano vía el mosquito Aedes aegypti.

Fiebre amarilla selvática : ocurre en bosques tropicales. Los monos infectados contagian a mosquitos silvestres, los cuales pican luego a humanos que trabajan o viajan en estas zonas.

: ocurre en bosques tropicales. Los monos infectados contagian a mosquitos silvestres, los cuales pican luego a humanos que trabajan o viajan en estas zonas. Fiebre amarilla intermedia : se presenta cuando mosquitos que viven tanto en zonas rurales como cerca de casas infectan a humanos y monos. Este tipo de brote es común en África.

: se presenta cuando mosquitos que viven tanto en zonas rurales como cerca de casas infectan a humanos y monos. Este tipo de brote es común en África. Fiebre amarilla urbana: sucede cuando una persona infectada lleva el virus a una ciudad con abundancia de mosquitos Aedes aegypti. En ausencia de vacunación masiva, puede haber transmisión de humano a humano a través del mosquito.

La fiebre amarilla es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Si bien muchos casos son asintomáticos, los signos de alerta incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, naúseas, vómitos y dolores musculares. En su fase tóxica, la enfermedad provoca:

Ictericia (coloración amarilla en piel y ojos).

(coloración amarilla en piel y ojos). Dolor abdominal y sangrado en encías.

y sangrado en encías. Complicaciones graves en hígado o riñones.

Ante dudas sobre el proceso de vacunación y el certificado digital, los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de las 82 Áreas Rectoras de Salud en todo el país.