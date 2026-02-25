El País

Salud alerta por posibles estafas con certificados de vacunación contra la fiebre amarilla: ¿Cómo obtener el oficial?

El Ministerio de Salud advierte sobre estafas con carnés falsos de fiebre amarilla. Conozca cómo obtener el certificado digital y las fechas de obligatoriedad.

Por Yucsiany Salazar
El certificado de fiebre amarilla ya puede descargarse en celular por medio de la Oficina Virtual del Ministerio de Salud.
