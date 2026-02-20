Vacuna contra fiebre amarilla será obligatoria para viajar a dos países de Sudamérica a partir de esta fecha

El año anterior la Caja realizó jornadas de vacunación debido al faltante de estas vacunas a nivel comercial.

El Ministerio de Salud giró nuevas disposiciones respecto a la vacunación contra la fiebre amarilla que regirán a partir del próximo mes.

De acuerdo con el detalle dado a conocer este viernes, la obligatoriedad a personas que viajen a Colombia se mantiene desde el 1.° de marzo y desde el 16 de marzo también deben contar con la inmunización aquellas personas que tengan viajes programados a Brasil, Perú y países del continente africano.

De acuerdo con Salud, Costa Rica no registraba casos positivos de la fiebre amarilla desde 1956; sin embargo, en octubre del año pasado se confirmó el primer caso importado, el cual se identificó en un estadounidense de 29 años que había visitado la región amazónica de Perú e ingresó al país el 8 de octubre.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, principalmente de los géneros Aedes y Haemagogus.

El virus tiene un periodo de incubación de tres a seis días después de la picadura de un mosquito infectado. Según datos recientes en Suramérica, desde el 2024 la enfermedad presenta una letalidad cercana al 50% en algunos brotes, por esta razón es considerada como de alto riesgo epidemiológico.

Según Salud, debido a la alta demanda de la vacuna contra esta enfermedad, se prorrogó la entrada en vigor de la resolución en la que se actualiza la lista de zonas geográficas de riesgo, las cuales pueden ser consultadas en el sitio web del ministerio.

El Ministerio informó que esta disposición aplica para personas costarricenses o residentes en Costa Rica que viajen a estos destinos.

Así se ve el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla. Foto: Cortesía.

La vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje, ya que este es el tiempo necesario para que la persona quede debidamente protegida.

Las personas pueden adquirir la vacuna de manera gratuita en los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siempre que presenten las comprobaciones de viaje a los destinos especificados.