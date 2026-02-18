¿Va a continuar en el cargo? preguntó un diputado al ministro de Obras Públicas; esto fue lo que respondió

18 de febrero del 2026. Asamblea Legislativa. 12:30 hrs. El ministro y viceministro de Obras Públicas y Transporte así como funcionarios de CONAVI comparecieron ésta tarde ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios. El ministro Efraín Zeledón Leiva y el viceministro Pablo Camacho respondieron bajo juramento las consultas de los diputados de la comisión. En la foto: Los funcionarios del MOPT y Conavi durante el escrutinio de los diputados. Foto: Albert Marín.

El diputado de la Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García aprovechó la comparecencia del jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, para intentar salir de la duda que muchos tienen por estos días, sobre el futuro gabinete de Laura Fernández.

El intercambio que generó risas por la forma en que se formuló la pregunta, ocurrió luego de una intervención en la que Zeledón se comprometió a que habría presupuesto en el ministerio que encabeza durante los próximos tres años para gestionar las expropiaciones del proyecto San José-San Ramón.

“Don Efraím, ¿usted va a continuar al frente del MOPT? Es que si están viniendo a una comisión y se están comprometiendo de que el presupuesto... si hay un cambio de mando eso quiere decir que van a continuar. El diputado Mendoza pidió un compromiso y don Efraím se comprometió, eso quiere decir que van a continuar al frente de la cartera (..) han dado por sentado que son compromisos que efectivamente pueden cumplir", le dijo Sibaja.

Zeledón aseguró que hacía referencia al presupuesto del 2027, el cual se formularía antes de mayo.

“En todo caso, señor diputado, carece de relevancia quién vaya a seguir en este puesto porque al final eso es un proyecto país”, agregó.

No obstante, García le afirmó que el tema no carece de relevancia, porque “depende mucho cómo camina un ministerio de quién esté al frente y de los compromisos adquiridos.

Hasta ahora Laura Fernández no ha detallado quiénes del gabinete actual la acompañarán en su gestión. En una entrevista con el programa 7 Días, aseguró que los miembros del Ejecutivo que se encuentran en funciones actualmente serían la base a partir de la cual iniciaría esa selección.

De ese equipo de gobierno, solamente la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, reveló que no le interesa continuar.