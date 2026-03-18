Usuarios de tren: Incofer suspenderá varias rutas por obras

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció la suspensión temporal de varias rutas de tren para pasajeros.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció la suspensión temporal de varias rutas de tren para pasajeros, como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Las obras se realizarán en el Gran Área Metropolitana (GAM) e incluyen la intervención de ocho puentes y un túnel, este último ubicado en el cantón de Goicoechea.

Para llevar a cabo estas labores, el Incofer anunció que deberán suspender temporalmente algunos servicios de trenes de pasajeros:

Ruta Cartago–San José: suspensión total del 25 de marzo al 10 de abril de 2026.

Todas las rutas de pasajeros: suspensión total durante Semana Santa, del 30 de marzo al 3 de abril de 2026.

Conexión entre estaciones Pacífico y Atlántico: suspensión del 06 al 10 de abril 2026.

Detalle de las obras

Según la institución, estos trabajos responden a un riesgo inminente en la infraestructura ferroviaria, por lo que su reconstrucción es esencial para garantizar la seguridad, resiliencia y continuidad del servicio en el país.

Las estructuras que serán intervenidas son:

Puente Museo – San José, Catedral.

Puente El Fierro – Cartago, La Unión, San Rafael.

Puente salida oeste de la Estación del Atlántico – San José.

Túnel Calderón – San José, Goicoechea.

Puente Los Negritos – Montes de Oca, San Pedro.

Puente El Español – San José, Curridabat.

Puente VICESA – Cartago, San Nicolás.

Puente Oreamuno – Cartago, Oreamuno, San Rafael.

Puente San Nicolás – Cartago, San Nicolás.

El presidente ejecutivo de Incofer, Álvaro Bermúdez, dijo que coordinaron las obras para que parte del periodo de suspensión coincida con la Semana Santa, a fin de minimizar la afectación a los usuarios.