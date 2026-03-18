El País

Usuarios de tren: Incofer suspenderá varias rutas por obras

Tome nota: estas rutas de tren dejarán de operar temporalmente

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Por Hillary Benavides Meléndez
Tren Paraíso, fin del recorrido
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció la suspensión temporal de varias rutas de tren para pasajeros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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