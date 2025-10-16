¿Usa la app BCR Móvil? Esto avisó el banco sobre su funcionamiento a partir de este jueves

La aplicación BCR Móvil ya funciona con normalidad, luego de una “intermitencia” y diversos reportes de usuarios que tuvieron dificultades para iniciar sesión.

Así lo confirmó a La Nación la oficina de Comunicación del Banco de Costa Rica (BCR). Por lo que, se espera que el error no continue a partir de este jueves.

“Desde anoche ya operamos al 100% en todos los canales. Nuestra más sincera disculpa a los clientes que se vieron afectados por el incidente”, indicó la entidad.

Este diario constató este jueves que, al ingresar la contraseña o utilizar la clave biométrica, la aplicación opera con normalidad.

De esta forma, ya no aparece el mensaje: “Atención. Ha ocurrido un error de comunicación, intente en unos minutos.”