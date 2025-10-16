¿No puede ingresar a la app BCR Móvil? Esta es la razón según el banco

Usuarios reportaron dificultades para ingresar a la aplicación BCR Móvil del Banco de Costa Rica (BCR).

Al intentar colocar la contraseña o usar la clave biométrica, la app se queda cargando y luego muestra el mensaje:

“Atención. Ha ocurrido un error de comunicación, intente en unos minutos”.

Este es el mensaje que le aparece a los usuarios cuando intentan ingresar a la app móvil del BCR. (La Nación/Captura de pantalla)

Ante consultas de La Nación, el departamento de Comunicación del BCR informó que la situación se debe a “una intermitencia en la aplicación”, la cual está siendo atendida por el equipo técnico.

Sin embargo, la entidad enfatizó que los demás servicios, como la página web, las oficinas, los cajeros automáticos y los medios de pago, operan con normalidad.

De hecho, pese a que las oficinas se encuentran cerradas en este momento, durante el día funcionaron sin inconvenientes.

¿Cuándo se resolverá el problema?

De acuerdo con el BCR, los trabajos de atención a la app aún están en proceso, por lo que no se estima la hora aproximada de cuándo volverá a funcional.

No obstante, la entidad bancaria enfatizó en que está laborando con el objetivo de que la falla “se resuelva muy próximamente”.

La Nación verificó que a las 6:15 p.m., la aplicación aún continuaba con el error.