El País

Universidades públicas podrán agilizar compras para investigación con nueva ley

Iniciativa fue aprobada en segundo debate con 36 votos a favor en la Asamblea Legislativa.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
La cabeza de una serpiente sostenida en un tubo de ensayo, de lejos, se ve la gabacha del científico.
Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que creó un procedimiento especial para la contratación de bienes y servicios para investigación en universidades públicas. (UCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asamblea LegislativaProyecto de leyUniversidades públicasConare
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.