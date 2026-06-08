UNED abrirá solicitudes de beca socioeconómica para estudiantes que ingresarán en 2027: así puede aplicar

La UNED recibirá solicitudes de beca socioeconómica entre el 18 y el 20 de junio. El trámite será en línea y requiere admisión previa.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrirá del 18 al 20 de junio de 2026 el proceso de solicitud de beca socioeconómica para personas que desean iniciar estudios en el primer cuatrimestre de 2027, así como para estudiantes regulares que buscan mantener este beneficio.

El trámite será completamente virtual y estará disponible entre las 8 a. m. y las 4 p. m. mediante un formulario en el sitio oficial de la institución.

La convocatoria forma parte de la segunda apertura anual del programa y busca facilitar el acceso a la educación superior a personas que enfrentan limitaciones económicas.

La UNED informó que no es necesario estar matriculado para presentar la solicitud, aunque sí se debe completar el proceso de admisión y empadronamiento antes del 30 de junio.

“La beca socioeconómica constituye uno de los principales mecanismos de equidad que impulsa la UNED, pues permite que personas en situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a la educación superior a distancia, sin que estás sean un obstáculo. Con esta segunda convocatoria del año, queremos reafirmar nuestro compromiso con la democratización del conocimiento y la inclusión educativa en todo el país”, expresó María Sofía Chacón Sánchez, coordinadora del Programa de Becas de la UNED.

Las personas interesadas deberán completar el formulario dentro del plazo establecido y confirmar la información suministrada. Posteriormente, a partir del 23 de junio, recibirán un correo electrónico con las instrucciones para cargar los documentos probatorios requeridos para la evaluación de la solicitud.

Entre los requisitos figura haber realizado el trámite de admisión y empadronamiento, así como contar con el título de bachillerato en educación secundaria. La entrega de la documentación de respaldo será obligatoria para que cada caso pueda ser analizado por el Programa de Becas.

La universidad también habilitó canales de atención para orientar a las personas solicitantes. El apoyo se brindará mediante el equipo de Trabajo Social, las sedes universitarias y medios de contacto como teléfono, correo electrónico y WhatsApp (8822-3557).