El País

UNED abrirá solicitudes de beca socioeconómica para estudiantes que ingresarán en 2027: así puede aplicar

Miles de personas podrán optar por una beca para estudiar en la UNED. El trámite será en línea y tendrá un plazo limitado para completar la solicitud

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Por Silvia Ureña Corrales
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a Costa Rica una reforma fiscal orientada a incrementar los ingresos tributarios, según su más reciente informe final de la Consulta del Artículo IV. La propuesta incluye elevar el IVA al 13% para la canasta básica, subir el impuesto a salarios y gravar el bono escolar.
La UNED recibirá solicitudes de beca socioeconómica entre el 18 y el 20 de junio. El trámite será en línea y requiere admisión previa. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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