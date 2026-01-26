Becas postsecundaria del MEP: así puede solicitar el subsidio educativo en 2026

Las becas postsecundaria del MEP abrirán en febrero de 2026. El monto depende de la carga académica y el trámite se realizará en línea.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) abrirá el 5 de febrero de 2026 el primer período de recepción de solicitudes para nuevas becas postsecundaria, dirigidas a personas estudiantes universitarias y parauniversitarias en condición de pobreza.

El proceso se realizará exclusivamente en línea, mediante el Módulo de Regionalización Digital (ReDi), disponible desde las 7 a. m. hasta la medianoche de ese día. El programa cuenta con 500 cupos, sujetos al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad presupuestaria.

El Programa de Becas Postsecundaria busca promover la permanencia y el acceso a la educación superior mediante subsidios económicos para el pago de matrícula y materias en universidades y centros parauniversitarios públicos y privados, en todo el país.

La condición socioeconómica de las personas solicitantes se verifica con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Si la clasificación no corresponde a pobreza extrema, pobreza básica o vulnerabilidad económica, el sistema no permite continuar con la solicitud.

El monto mensual de la beca varía según la carga académica matriculada en cada ciclo lectivo. Para quienes matriculen dos o tres materias, el subsidio asciende a ¢65.740. En el caso de cuatro materias o más, el apoyo mensual es de ¢105.330. Las solicitudes con una sola materia se rechazan, salvo que el plan de estudios indique lo contrario.

Las personas estudiantes de universidades públicas no pueden contar con otra beca, convenio o ayuda institucional que cubra 80% o más del costo de matrícula y materias. Esta restricción busca evitar la duplicidad de recursos públicos y garantizar que el subsidio se destine a quienes no reciben apoyos similares.

El programa no financia dos carreras por persona, ni estudios de maestría, doctorado, títulos técnicos, especialidades o cursos libres. La beca aplica únicamente para diplomados, profesorados, bachilleratos y licenciaturas reconocidos por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup).

La presentación de la solicitud no garantiza una aprobación inmediata, ya que algunas personas pueden quedar en lista de espera hasta que exista disponibilidad de cupo. El MEP recomendó realizar el trámite desde una computadora, para facilitar la carga y visualización de los documentos oficiales requeridos.

Puede obtener más información ingresando a este link: https://mep.go.cr/becas-postsecundaria