Becas postsecundaria del MEP: así puede solicitar el subsidio educativo en 2026

El MEP abrirá en febrero de 2026 la recepción de solicitudes para las becas postsecundaria. Conozca quiénes pueden aplicar, los requisitos, el proceso en línea y los plazos clave

Por Silvia Ureña Corrales
Las becas postsecundaria del MEP abrirán en febrero de 2026. El monto depende de la carga académica y el trámite se realizará en línea.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial.

