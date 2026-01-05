Embajada de Estados Unidos en Costa Rica ofrece becas completas: así puede postularse

Docentes y estudiantes universitarios podrán postular a programas académicos intensivos en Estados Unidos en 2026, con todos los gastos cubiertos.

Educadores de secundaria y funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) con dominio avanzado del inglés podrán postularse a un programa académico intensivo de cinco semanas en Estados Unidos.

La convocatoria, que cierra este 5 de enero de 2026, forma parte del Instituto de Estudios sobre Estados Unidos (SUSI), el cual busca fortalecer los contenidos curriculares relacionados con ese país.

El taller incluye cuatro semanas de residencia académica en una universidad estadounidense y una semana de gira de estudio en diversas regiones del país. Durante este tiempo, los participantes explorarán temas vinculados con la historia, evolución institucional y valores fundamentales de Estados Unidos, desde un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario.

El programa será impartido completamente en inglés, por lo que se exige un manejo fluido del idioma. Los organizadores advirtieron que se trata de una experiencia rigurosa en la que se espera que los seleccionados participen activamente en seminarios y paneles, además de realizar extensas lecturas.

Perfil de los candidatos

La iniciativa se orienta a profesionales entre 30 y 50 años, preferiblemente en etapa media de su carrera. Se dará prioridad a postulantes con planes concretos para mejorar o desarrollar contenidos educativos sobre Estados Unidos y con escasa o nula experiencia previa en ese país.

Podrán postular docentes de secundaria, administradores educativos, capacitadores de docentes, desarrolladores de planes de estudio o funcionarios del MEP, especialmente del área de inglés. Se buscan personas que puedan replicar los conocimientos adquiridos mediante cursos, seminarios o talleres en sus comunidades educativas.

Cobertura total de gastos

El programa cubrirá los costos de administración, viajes internos, alojamiento, alimentación, materiales académicos, actividades culturales y transporte internacional. El único gasto que deberá asumir cada participante será el costo del pasaporte.

Durante las semanas de residencia, los participantes se alojarán en dormitorios universitarios. En lo posible, tendrán habitación privada con baño compartido. La mayoría de las comidas se servirán en el campus, aunque podrían tener acceso a una cocina para preparar sus alimentos. Durante la gira nacional, es probable que los participantes compartan habitación con personas del mismo género.

Reglas de participación

Los docentes seleccionados deberán participar a tiempo completo en el programa. No se permitirán acompañantes, compromisos laborales ni académicos externos. El programa no es de investigación y requiere asistencia obligatoria a todas las sesiones y actividades.

Existen tres institutos con diferentes enfoques: dos de ellos para docentes de inglés y uno dirigido a administradores educativos y diseñadores de planes de estudio. Los interesados deben enviar el formulario de solicitud completo al correo brenessx@state.gov.

Estudiantes universitarios podrán optar por taller de liderazgo cívico

El Instituto de Estudios sobre Estados Unidos también abrirá un espacio para estudiantes universitarios costarricenses entre 18 y 25 años, como parte del programa SUSI sobre Compromiso Cívico. La experiencia se llevará a cabo entre julio y agosto de 2026, y se impartirá en español.

Los jóvenes seleccionados asistirán a cuatro semanas de talleres en Amherst, Massachusetts, una semana de actividades académicas en Tucson, Arizona, y un foro de cierre en Washington, D. C., junto a participantes de otros países.

El perfil buscado incluye estudiantes de primer a tercer año con liderazgo demostrado, interés en el compromiso cívico, buen rendimiento académico y poca o ninguna experiencia en el extranjero. También deberán tener al menos un semestre pendiente antes de graduarse.

El programa cubre todos los gastos, incluyendo seguro médico del Departamento de Estado de Estados Unidos La convocatoria estará abierta hasta el 12 de enero de 2026, y las solicitudes deben enviarse a exchangessanjose@state.gov.

En este link puede descargar el formulario y enviarlo por email.