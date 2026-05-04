UNED abrirá matrícula del segundo cuatrimestre 2026: fechas y detalles

La UNED habilita matrícula en mayo 2026 con cronograma por niveles y nuevas opciones de pago digitales.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrirá la matrícula en línea para el segundo cuatrimestre del 2026 del lunes 11 de mayo a las 8 a. m. al sábado 16 de mayo a las 5 p. m., según informó la institución en un comunicado oficial.

El proceso incluirá también el periodo de matrícula semestral, programado del 29 de junio al 4 de julio, con el objetivo de facilitar el acceso a distintas carreras y modalidades académicas en todo el país.

La universidad indicó que mantiene su modelo de educación a distancia, el cual permite a las personas estudiar desde cualquier región mediante plataformas virtuales y recursos digitales accesibles. Este enfoque busca ampliar las oportunidades de formación superior en Costa Rica.

Como parte de los cambios para este periodo, la institución implementará nuevos medios de pago digitales, entre ellos Sinpe Transaccional y pagos con tarjeta. La medida sustituye parcialmente el uso de depósitos y transferencias bancarias tradicionales.

Autoridades universitarias señalaron que estos ajustes responden a la necesidad de agilizar los trámites y mejorar la experiencia del estudiantado durante el proceso de matrícula, con sistemas más seguros y accesibles.

Entre los beneficios reportados destacan la posibilidad de realizar pagos en cualquier momento, la gestión desde dispositivos electrónicos y la reducción de errores en los procesos administrativos, lo que favorece una mayor eficiencia operativa.

El cronograma establece diferentes fechas según el nivel académico. Los programas de posgrado y licenciatura iniciarán el 11 de mayo, mientras que bachillerato y profesorado lo harán el 12 de mayo. El 13 de mayo corresponde a diplomado, y el 14 de mayo se habilita la matrícula para estudiantes de primer ingreso.

La institución recordó que no existe matrícula extraordinaria, por lo que las personas interesadas deben completar el proceso dentro del periodo establecido. Además, el Centro de Idiomas abrirá su matrícula el 13 de mayo.

Como parte de su oferta académica, la UNED mantiene programas orientados a las demandas actuales, como la carrera en Sistemas de Información en Salud, enfocada en el desarrollo tecnológico y análisis de datos para el sector sanitario.