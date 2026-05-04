El País

UNED abrirá matrícula del segundo cuatrimestre 2026: fechas y detalles

La UNED abrirá matrícula para el segundo cuatrimestre 2026 con cambios en el proceso y nuevas opciones de pago digital. Conozca fechas clave y lo que debe tomar en cuenta

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Por Silvia Ureña Corrales
La UNED habilita matrícula en mayo 2026 con cronograma por niveles y nuevas opciones de pago digitales.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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