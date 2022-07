Una de las águilas más espectaculares del mundo visita los bosques de Costa Rica

Esta es el águila arpía vista este jueves en Boca Tapada de San Carlos (Alajuela). La imagen la capturó una turista no identificada quien andaba con el guía que la detectó. La Asociación Ornitológica de Costa Rica divulgó la fotografía para fines de educativos y disfrute de la comunidad de observadores de aves en general. Fotografía: Asociación Ornitológica de Costa Rica.

Esta semana, se registró en Costa Rica el avistamiento de una de las aves más espectaculares del mundo cuya último registro fue hace más de cinco años. Un águila arpía fue observada este jueves en un bosque tico, lo que dejó boquiabiertos y felices a varios turistas y nacionales que tuvieron la fortuna de observarla.

Por su rareza y tamaño, la presencia de un individuo posado en una rama en Boca Tapada de San Carlos (Alajuela) supone una celebración y motivo de análisis, según explicaron expertos de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. El animal lo descubrió Henry Antonio Solís Loría, un guía de la zona y miembro de la Asociación quien registró un video del hallazgo.

También llamada harpía (nombre científico es Harpia harpyja) está entre las águilas la más grande del Hemisferio Occidental y del Hemisferio Austral y la única especie del género Harpia a la cual la comunidad científica no le reconoce subespecies. Su hábitat natural son bosques lluviosos donde anidan las hembras, las que llegan a pesar 7 kilogramos y medir un metro de largo y dos de envergadura: la distancia entre las puntas de sus alas.

La divulgación del video y fotografías de su avistamiento alborotó a toda la comunidad de “pajareros” como se llama en la jerga a los entusiastas de la observación de aves.

“¿Por qué tantas reacciones en redes sociales? ¿por qué la gente está como loca? Bueno, básicamente por la especie al ser icónica a nivel mundial y considerada el ave más poderosa del planeta con muchos expertos dedicados a su investigación” expresó el biólogo David Araya y miembro de la Asociación.

Araya brindó sus declaraciones en una transmisión en Facebook que organizó el grupo este jueves gracias a la doctora en Biología, Rose Marie Menacho-Odio, quien labora en la cátedra de Ecología y Educación Ambiental de la escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) y también pertenece a la Asociación.

Tanto ella como Araya explicaron que abrieron el espacio para brindar divulgación sobre esta rara especie, pero también para solicitar públicamente cuidado y respeto a quienes podrían sentir interés en salir a buscar el ave, dado que un repunte de curiosos podría más bien afectar a esta y otras especies. Además, explicaron, con seguridad el animal ya voló a otro sitio.

¿Por qué vino? Copiado!

A ese espacio también fue invitada Karla Aparicio, una bióloga panameña que acumula más de dos décadas promoviendo la educación y activismo en favor del águila harpía que, desde el 2002, fue declarada ave nacional de Panamá.

“Por lo que se puede apreciar en el video, esperaría que se trate de un subadulto, o sea un volatón de unos tres a cuatro años. Esa es la edad cuando suelen salir a explorar territorio, pero aún no son reproductivos, pues eso ocurre a partir de los cuatro años y medio. Creo que estaba explorando”, comentó Aparicio.

La biológa agregó que estas aves a esa edad suelen volar mucho como parte de exploraciones propias de la especie antes de anidar. Al tener Costa Rica tanta vegetación en la zona norte, dijo, para ella resulta entendible su presencia en esa área.

El propio Solís Loría, quien la vio primero, comentó durante la misma transmisión cómo la descubrió.

“Iba camino de brindar un tour de kayak para unos clientes del hotel en el cual trabajo. Íbamos en el carro a eso, pero uno siempre pone atención por si ve un mono u otro animal para mostrarlo a los visitantes. Y en eso vi el águila y supuse que era de otra especie pero ¡qué va! se pasaba de dimensión, ¡era muy grande!”, contó emocionado Solís.

En ese momento, el guía instruyó al conductor del vehículo a detenerse. Cuando todos preguntaron qué ocurría, Solís les advirtió de la presencia del particular animal el cual logró identificar como arpía gracias al tamaño, las plumas en su cresta y las tonalidades del plumaje.

“¡Era inmensa! ¡Medía como un metro! Cuando terminamos de verla, seguimos pero me guardé la fotografía. Solo después del tour, mandé la fotografía y el video a unos colegas que conocen más del tema y que no me creían cuando les conté. Cuando ya vieron las imágenes, se convencieron y empezaron a pasarlas a otros conocidos y se armó el burumbúm en redes sociales”, narró.

Imagen del 2009 de un águila arpía en adultez en el Parque de Aves Walsrode en Alemania. Fotografía: Wikimedia Commons.

Según la estadística de la Asociación, hay unos 25 reportes de águila arpía en Costa Rica, los primeros hace más de 160 años y en sitios como Turrialba (Cartago), Limón y Torguero (Limón) pero principalmente en golfo Dulce y la península de Osa (Puntarenas).

Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía, explicó sobre esos reportes que la mayoría carecen de respaldo documental porque fueron comunicaciones verbales y no son necesariamente son confiables por ello. No obstante, el de este jueves, dijo, es “irrefutable”.

“Posiblemente esa ave vino de la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua buscando nuevos territorios y explorando las condiciones de los diferentes bosques para asentarse. Los bosques de Nicaragua están siendo gravemente amenazados y registran altos niveles de deforestación y es una pena. Ojalá Costa Rica y Nicaragua unan esfuerzos por asegurar esta vegetación y hábitat para esta y otras especies en el futuro”, expresó.

Rodríguez agregó que Costa Rica ha venido recuperando sus bosques gracias a la inversión en últimos años en esa labor lo cual, considera, podría proveer un sitio para una población residente de águilas arpía, pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que dispongan de presas para alimentarse y que no sean cazadas.