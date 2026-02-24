UNA abrirá nuevo campus: conozca la ubicación y qué ofrecerá

La UNA proyecta construir un campus en Grecia con apoyo municipal e inversión de $9 millones para atender la demanda educativa en Occidente.

La Universidad Nacional (UNA) y la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma) firmaron el 19 de febrero un convenio de cooperación para impulsar la creación de una nueva sede universitaria en el cantón de Grecia. El acuerdo establece acciones conjuntas en docencia, investigación, extensión y vida estudiantil, con miras a fundar el futuro Campus Grecia.

La iniciativa se apoya en la donación de un terreno municipal de 25.000 metros cuadrados, ubicado en Puente Salas, detrás de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). El Concejo Municipal de Grecia aprobó la cesión del lote como parte del proyecto de expansión académica en la Región Occidente de Alajuela.

El rector de la UNA, Jorge Herrera, indicó que el convenio fortalece la presencia institucional en Occidente y permitirá ofrecer una oferta académica alineada con el sector productivo de la zona. Según detalló, la universidad proyecta una inversión cercana a los $9 millones para infraestructura.

El plan contempla la construcción de aulas, laboratorios STEM y residencias estudiantiles, además de servicios complementarios de vida estudiantil. La institución prevé iniciar el proceso de diseño en marzo y contar con planos y permisos hacia finales de 2027, cuando abriría la licitación para la obra.

El acuerdo también habilita la ejecución de proyectos de acción social, investigación científica y capacitación técnica, así como prácticas profesionales supervisadas, trabajos finales de graduación y pasantías. Estas modalidades buscarán vincular al estudiantado con empresas, organizaciones e instituciones del Occidente.

Durante la firma participaron representantes de ambas entidades y autoridades académicas.

Firma nueva sede de la UNA (UNA /UNA)

El alcalde de Palmares, Andrés Vargas, señaló que el nuevo recinto funcionará como centro regional de educación superior para cantones como Palmares, San Ramón, Atenas, Grecia y Sarchí. Añadió que el proyecto ampliará el acceso a la formación universitaria y técnica para personas con educación secundaria.

Según autoridades locales, la sede universitaria responderá a la demanda de talento humano calificado en la zona, especialmente para empresas instaladas en parques industriales y zonas francas. También se espera que contribuya al desarrollo económico regional.