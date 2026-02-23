¿Desea estudiar en la UNA? Pasos y fechas clave para el proceso 2026-2027

La Universidad Nacional (UNA) habilitó el periodo de inscripción para el examen de admisión 2026-2027 desde el 16 de febrero y hasta el 20 de marzo de 2026.

Este proceso se dirige a egresados de Educación Diversificada y a estudiantes que cursan su último año de secundaria. El trámite es necesario para quienes buscan un cupo en la UNA u otras instituciones estatales en 2027.

Según el comunicado institucional, los interesados deben realizar el registro en el sitio www.admision.ac.cr. En esta plataforma, cada aspirante crea un perfil y completa la información en el Sistema de Admisión Universitaria (SAU).

Costos y validación

La inscripción tiene un valor de ¢7.000 para las personas que no cuentan con exoneración. El pago se efectúa por medio de BN Servicios o la plataforma de internet del Banco Nacional.

La institución aclaró que los estudiantes que no obtengan su título de bachillerato al finalizar el curso lectivo no podrán concursar ni gestionar su matrícula.

El Departamento de Registro de la UNA indicó que los inscritos deben verificar sus datos del 27 al 29 de abril de 2026. El padrón, con la cita oficial para la prueba, se publicará el 12 de junio de 2026 en la dirección electrónica www.registro.una.ac.cr. En caso de reclamos, las apelaciones se reciben del 15 al 17 de junio mediante el correo admisiones@una.cr.

Aplicación de la prueba

La Prueba de Aptitud Académica (PAA) se aplicará los días 3 y 4 de octubre de 2026. Las sedes incluyen los campus de la UNA, las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) y diversos centros educativos en todo el territorio nacional.

Para carreras con requisitos especiales como Arte Escénico, Arte y Comunicación Visual, Enseñanza del Arte y Comunicación Visual, Danza y Música, las fechas de las pruebas específicas aparecerán el 30 de abril de 2026. Esta información estará disponible en el folleto de admisión oficial de la universidad.

Oferta y beneficios

La UNA cuenta con 137 carreras de grado y 66 programas de posgrado. Entre las opciones destacan las maestrías en Historia Aplicada y Traducción del Inglés al Español. Actualmente, más de 40 de sus programas académicos poseen acreditación.

La universidad ofrece beneficios como becas socioeconómicas, residencias y subsidios para cuido infantil. Además, los alumnos pueden participar en grupos artísticos o en disciplinas deportivas como ajedrez, atletismo y fútbol.