El País

¿Desea estudiar en la UNA? Pasos y fechas clave para el proceso 2026-2027

La Universidad Nacional abrió el registro para el examen de admisión 2026-2027. Los aspirantes tienen tiempo hasta el 20 de marzo para inscribirse

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
UNA
UNA anuncia fechas de las pruebas de admisión 2026-2027. (Cortesía /UNA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNAuniversidades públicasexamen de admisión
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.