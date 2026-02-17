UNA abre curso intensivo de inglés con financiamiento: así puede matricularse

La UNA abrió inscripciones para curso intensivo de inglés con financiamiento disponible.

La Universidad Nacional (UNA) habilitó la matrícula para su curso intensivo de inglés, que comenzará el 2 de marzo y se extenderá hasta el 23 de octubre. El programa está dirigido a personas mayores de 15 años y se ofrece en modalidad virtual y presencial.

La iniciativa es desarrollada por el Centro de Estudios de Idiomas Conversacionales de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. La universidad indicó que el plan académico utiliza la metodología comunicativa, con énfasis en la práctica constante del idioma y la interacción en clase.

El programa está compuesto por cinco módulos consecutivos, cada uno con una duración aproximada de un mes o mes y medio. Al completar el plan, el estudiantado recibe un certificado reconocido por la Dirección General del Servicio Civil en modalidad de aprovechamiento.

El costo por módulo es de ¢160.000, monto que incluye materiales y matrícula. La institución informó que ofrece financiamiento a tasa cero mediante BAC Credomatic, con plazos de tres, seis y 12 meses para montos superiores a ¢50.000.

Las clases se impartirán de lunes a viernes de 8 a. m. a 12 p. m., en modalidad virtual o presencial. También habrá horario nocturno de 6 p. m. a 10 p. m., en modalidad virtual.

La fecha límite para formalizar la matrícula es el viernes 20 de febrero. Las personas interesadas deben crear un perfil en la plataforma Cloud Campus, seleccionar el horario y completar el proceso en línea.

Para consultas adicionales, la universidad habilitó el WhatsApp 8677-1507 y el correo ceic@una.cr.