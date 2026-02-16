INA abre matrícula 2026 para cursos técnicos: vea fechas, requisitos y sedes

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió nuevos cupos en varias áreas técnicas y administrativas que iniciarán entre abril y mayo de 2026 en distintas sedes del país.

La oferta incluye programas en talento humano, agroindustria, contabilidad, logística e industria alimentaria, con inscripciones presenciales y virtuales según el curso. Los procesos iniciarán desde el 17 de febrero y los cupos son limitados.

En el Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios, ubicado en barrio Don Bosco, San José, se impartirá el curso de Asistente de Gestión de Talento Humano del 23 de marzo al 16 de noviembre de 2026. Las lecciones serán de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 1:30 p. m. Las personas interesadas deben ser mayores de 18 años y contar con bachillerato en educación media.

En Cartago, el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (Cneao) ofrecerá cinco programas técnicos vinculados al sector agropecuario. Entre ellos están Mercadeo Agropecuario, Protección del Recurso Hídrico, Administración Agropecuaria, Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios y Manejo de Semillas y Viveros Forestales. Todos se desarrollarán en La Chinchilla de Oreamuno, con horarios entre semana de 8 a. m. a 3 p. m.

Los requisitos para estos cursos incluyen ser mayor de 15 o 18 años, según el programa, saber leer y escribir, dominar operaciones matemáticas básicas y estar vinculado al sector agropecuario. La prematrícula será presencial el 17 de febrero de 7 a. m. a 3 p. m., hasta completar cupos.

En el Centro de Formación Profesional de La Florida Sur, en San José, se abrirá el programa de Asistencia en Contabilidad del 13 de mayo de 2026 al 5 de abril de 2027. Las clases serán presenciales tres días por semana, de 7 a. m. a 3 p. m. Este curso exige noveno año aprobado y cumplir con un proceso de admisión.

También en La Florida Sur se impartirá Tapicería de Muebles y Autos del 11 de mayo al 20 de noviembre de 2026, con horario de lunes a viernes de 7 a. m. a 1:15 p. m. Las personas aspirantes deben ser mayores de 17 años y presentar documentos académicos originales y copia.

En el Centro de Formación Profesional de Cartago, el INA abrirá Supervisor(a) de Bodegas e Inspector(a) de Calidad, ambos con inicio en abril de 2026 y horarios vespertinos entre 4 p. m. y 8 p. m. Los cursos requieren noveno año aprobado y proceso de admisión.

Además, el programa Monitoreo de Inocuidad y Calidad en la Industria Alimentaria se desarrollará en modalidad 100 % virtual, con sesiones los jueves y viernes de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Las personas interesadas deberán enviar su solicitud por correo electrónico a partir del 17 de febrero de 2026.

El INA indicó que todos los trámites son personales y que las personas extranjeras deben presentar residencia al día o Dimex vigente. Los cupos se asignarán hasta completar la matrícula.