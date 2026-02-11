UNA abre curso intensivo de inglés: así puede matricularse

La UNA abrió matrícula para curso intensivo de inglés con cinco módulos y financiamiento disponible.

La Universidad Nacional (UNA) abrió la matrícula para su curso intensivo de inglés, que iniciará el 2 de marzo y se extenderá hasta el 23 de octubre. El programa está dirigido a personas de 15 años en adelante y se ofrece en modalidad virtual y presencial.

El curso es impartido por el Centro de Estudios de Idiomas Conversacionales de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Según informó la institución, el programa se basa en la metodología comunicativa, con énfasis en la producción oral y el aprendizaje interactivo.

“El curso está fundamentado en la metodología comunicativa (CLT) por lo que a través de la producción de la lengua meta promueve un aprendizaje interactivo y eficiente que caracteriza al CEIC. El título que recibe el usuario al finalizar el programa es reconocido en la modalidad de aprovechamiento por la Dirección General del Servicio Civil”, indicaron en el centro.

Cada participante debe completar cinco módulos, con una duración de entre un mes y mes y medio cada uno. Las lecciones iniciarán el 2 de marzo y concluirán el 23 de octubre.

El costo por módulo es de ¢160.000 e incluye materiales y matrícula. La UNA indicó que existe la opción de financiamiento a tasa cero mediante BAC Credomatic, con plazos de tres, seis y 12 meses para montos superiores a ¢50.000.

La fecha límite para formalizar la matrícula vence el viernes 20 de febrero. Las personas interesadas deben crear un perfil en la plataforma Cloud Campus, revisar la oferta académica y seleccionar el horario y modalidad deseados.

El programa ofrece horarios de lunes a viernes de 8 a. m. a 12 p.m. en modalidad virtual o presencial, y de 6 p. m. a 10 p. m. en modalidad virtual.

Al finalizar el plan completo, el estudiantado obtiene un título reconocido por la Dirección General del Servicio Civil en modalidad de aprovechamiento, según detalló el centro académico.

Para más información, las personas pueden comunicarse al WhatsApp 8677-1507 o al correo ceic@una.cr.