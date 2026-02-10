INA abre inscripción para cursos gratuitos: conozca la oferta disponible

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió la inscripción para cursos gratuitos de capacitación, dirigidos a personas mayores de 15 años, en áreas agropecuarias, técnicas, contables y de construcción. Las capacitaciones se impartirán entre febrero y diciembre de 2026 en centros ubicados en San José, en modalidad presencial y sincrónica.

La oferta forma parte de los programas de formación para el trabajo que impulsa el INA, con el objetivo de fortalecer competencias técnicas y mejorar la empleabilidad en sectores productivos clave del país.

Cursos del área agropecuaria

El curso de manejo de semillas y viveros forestales se impartirá en el Centro Nacional Especializado Granja Modelo, en La Uruca. Está dirigido a personas interesadas en producción forestal y conservación, y aborda técnicas de selección, tratamiento pregerminativo, siembra y mantenimiento de plantas forestales. Inscripción con fecha límite el 20 de febrero o hasta llenar el cupo.

La capacitación en cultivo de hortalizas de fruto se enfocará en buenas prácticas agrícolas, manejo de suelos y control básico de plagas. El programa está orientado a personas que trabajan o desean iniciar proyectos productivos en agricultura a pequeña y mediana escala. Inscripción con fecha límite el 20 de febrero o hasta llenar el cupo.

Otro de los cursos disponibles es agricultura orgánica aplicada a los cultivos, que desarrolla competencias en producción sostenible, uso de insumos orgánicos y cuidado del ambiente. Esta formación está dirigida a personas con interés en sistemas agrícolas amigables con el entorno. Inscripción con fecha límite el 16 de febrero o hasta llenar el cupo.

El INA también habilitó el curso de manejo poscosecha de frutas y hortalizas, enfocado en técnicas para reducir pérdidas, mejorar la calidad del producto y optimizar procesos de almacenamiento y comercialización. Inscripción con fecha límite el 20 de febrero o hasta llenar el cupo.

Curso de gestión y contabilidad

El programa de control contable en la empresa agropecuaria se impartirá en modalidad sincrónica. Está dirigido a personas con experiencia en actividades agroproductivas que deseen fortalecer conocimientos en registro de costos, análisis financiero y control de ingresos y egresos para la toma de decisiones. Inscripción con fecha límite el 20 de febrero o hasta llenar el cupo.

Cursos del área de construcción

La capacitación en albañilería de acabados se desarrollará de forma presencial en el Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich. Inscripción desde el 10 de febrero o hasta llenar el cupo.

El programa de fontanería para edificaciones está orientado a la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable y aguas residuales. Está dirigido a personas mayores de 18 años con interés en oficios de alta demanda laboral. Inscripción desde el 9 de febrero o hasta llenar el cupo.

Curso técnico industrial

El curso de mecánico de refrigeración industrial con amoniaco se impartirá en horario nocturno en la sede central del INA, frente al Parque de Diversiones. Está dirigido a personas que aprobaron previamente cursos de refrigeración y climatización, y profundiza en operación segura, mantenimiento y normativa aplicada a sistemas industriales. Inscripción con fecha límite el 20 de febrero, hasta llenar el cupo.

Información general de inscripción

El INA informó que los cupos son limitados y que cada curso cuenta con requisitos específicos de ingreso, que pueden incluir nivel educativo mínimo, experiencia previa o procesos de orientación vocacional.

Las personas interesadas deben realizar la inscripción en línea o por correo electrónico, según el programa, y mantenerse atentas al correo registrado, ya que por ese medio se notificará sobre procesos de selección, fechas de inicio y documentación requerida.