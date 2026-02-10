El País

INA abre inscripción para cursos gratuitos: conozca la oferta disponible

El INA habilitó una amplia oferta de cursos gratuitos en sectores productivos clave. Conozca qué se impartirá, a quiénes va dirigido y cómo participar en esta nueva convocatoria

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Centro de Formación Profesional de San Ramón del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El INA abrió inscripción para 15 cursos gratuitos en agro, construcción, contabilidad y refrigeración industrial, dirigidos a personas mayores de 15 años. (Foto: INA.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCINACursos virtualesCursos presenciales
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.