INA lanza cursos gratuitos: fechas y requisitos

El INA anunció más cursos gratuitos para 2026 en áreas como bartender, redes CCNA, estética, cocina, panificación y pymes.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de inscripciones para una amplia oferta de cursos gratuitos de capacitación, que iniciarán entre enero y marzo de 2026 en distintas regiones del país, en modalidad presencial, virtual y de autoaprendizaje.

La programación incluye capacitaciones en tecnología, gastronomía, administración, estética, industria alimentaria, diseño, redes, contabilidad y oficios técnicos, dirigidas a personas mayores de 15, 17 o 18 años, según los requisitos de cada programa.

Oferta en tecnología y habilidades digitales

Dentro del componente tecnológico, el INA habilitó cursos como Endpoint Security, redes de computadoras (CCNA), instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos, creación de interfaces de usuario y desarrollo de habilidades digitales en computación básica y diseño gráfico.

Estas capacitaciones se impartirán en sedes de Alajuela, San Ramón, Heredia y Desamparados, con jornadas presenciales, virtuales o sincrónicas mediante plataformas digitales.

Cursos para emprendimientos y pymes

La oferta incluye formación en gestión financiera para mipymes, planeamiento estratégico, administración, contabilidad para no contadores y elaboración de planes de negocio, orientada a personas con emprendimientos en marcha o interesadas en iniciar uno.

Algunos de estos cursos se desarrollarán de forma virtual a través de Teams, mientras otros se impartirán de manera presencial en centros de formación profesional del INA.

Capacitación en gastronomía e industria alimentaria

El INA anunció cursos como servicios de operaciones de alimentos y bebidas (bartender), operaciones de asistencia en la cocina, panificación tradicional, elaboración de quesos, productos mínimamente procesados y conservas, así como decoración básica y avanzada de pasteles y figuras artísticas.

Estos programas se impartirán principalmente en San Ramón, Heredia, Cartago y Alajuela, y en la mayoría de los casos requieren carné de manipulación de alimentos vigente, asistencia a sesiones informativas y disponibilidad para prácticas.

Formación en estética, bienestar y oficios especializados

La oferta se amplió con el curso Selección de productos cosméticos y terapias manuales para estética hidrotermal y servicios wellness, dirigido a personas mayores de 18 años de la provincia de Cartago, con experiencia o formación previa en estética o terapia física.

Además, el INA habilitó cursos de mecánica para bicicletas y otros oficios técnicos, orientados a fortalecer competencias laborales con demanda en el mercado nacional.

Requisitos e inscripción

Los requisitos varían según el curso, pero en general incluyen escolaridad mínima, cédula de identidad vigente y, para personas extranjeras, residencia al día o DIMEX. Algunos programas contemplan procesos de selección, entrevistas o sesiones informativas obligatorias.

Las inscripciones se realizarán en línea, de forma presencial o por correo electrónico, hasta el 29 de enero de 2026, o hasta completar cupo, según cada capacitación.

Información para las personas interesadas

El detalle de fechas, horarios, sedes y responsables de cada curso está disponible en www.ina.ac.cr y www.inainscripcioncursos.ac.cr. La institución también habilitó la línea 2210-6000 para consultas generales.