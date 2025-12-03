Un solo ganador se llevó los ¢1.095 millones del acumulado

Este martes 2 de diciembre finalmente salió el acumulado de la JPS, con el número 02 y la serie 739.

Un vecino de Cartago de entre 41 y 45 años fue el ganador de los ¢1.095 millones del premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) que se seleccionó este martes tras el sorteo de chances.

De acuerdo con la información de la entidad, el afortunado ganador compró las dos emisiones de 5 fracciones cada una del número 02 con la serie 739.

El ganador ya se presentó a reclamar su premio en una agencia del Banco de Costa Rica, por lo que no se tienen más detalles de su historia.

El acumulado salió finalmente este martes cuando quedaban aún 29 bolitas de premios extras y dos con la palabra acumulado.

De esta forma, el premio del segundo acumulado que ya alcanzaba los ¢350 millones, y que ya se había incluido a la promoción, pasó a convertirse en el premio principal, por lo que a partir del próximo sorteo, la promoción del acumulado comenzará con las 59 bolitas de premios extra y una con la palabra acumulado.

Este juego adicional, se realiza en combinación con los sorteos ordinarios y extraordinarios de chances y lotería, que se realizan los martes, viernes y domingo.

Si este acumulado no sale en los próximos sorteos, podría alcanzar ¢375 millones el día que se juega el Gordo, el domingo 14 de diciembre y entregará un premio mayor de ¢1.600 millones por cada entero en las cinco emisiones, para un monto global de ¢8.000 millones en el premio mayor.

La fracción tiene un costo de ¢2.000, mientras que el entero completo se vende en ¢80.000. El sorteo corresponde al número 4.880 de la Lotería Nacional.