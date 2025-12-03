El País

Un solo ganador se llevó los ¢1.095 millones del acumulado

Vecino de Cartago compró las dos emisiones de la combinación ganadora del acumulado

Por Patricia Recio
Acumulado de la JPS
Este martes 2 de diciembre finalmente salió el acumulado de la JPS, con el número 02 y la serie 739. (JPS/JPS)







Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

