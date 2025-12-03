¡Salió el acumulado! Esta es la combinación ganadora, el premio y el cantón donde se vendió

La Junta de Protección Social (JPS) divulgó este 2 de diciembre los números ganadores del sorteo 6.996, realizado en el marco del sorteo de chances, en el que salió el acumulado.

El Acumulado 1 recayó en la combinación 02, serie 739, otorgando un premio total de ¢1.095 millones, repartidos en dos emisiones. La combinación ganadora se vendió en el cantón central de Cartago.

En el próximo sorteo el acumulado 1, inicia en ¢350 millones.

En los chances, los ganadores fueron: