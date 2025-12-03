Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 2 de diciembre

Sorteo de chances 6.996 de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) anunció a los números ganadores del sorteo de los chances número 6.996 de este martes 2 de diciembre.

El número ganador del premio mayor fue el 39 con la serie 218. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 06 con la serie 948. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 01 con la serie 640 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 61, que paga ¢10.000 por emisión.