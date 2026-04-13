El País

Un medicamento para múltiples tipos de cáncer, con un precio inalcanzable para la mayoría de pacientes

Keytruda (pembrolizumab) revolucionó el tratamiento del cáncer, pero barreras de mercado dificultan su acceso a los pacientes

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Por Juan Fernando Lara Salas y Natasha Cambronero
Un frasco de Keytruda (pembrolizumab) de 100 miligramos. Por este medicamento, pacientes con cáncer avanzado en Costa Rica han esperado meses entre comités, rechazos, recursos de amparo y órdenes judiciales incumplidas.
Un frasco de Keytruda (pembrolizumab) de 100 mg/4mL (25 mg/mL). Por este medicamento, pacientes con cáncer avanzado en Costa Rica han esperado meses entre comités, rechazos, recursos de amparo y órdenes judiciales incumplidas. (Merck & Co., Inc./Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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