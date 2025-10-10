El País

Un destino de Costa Rica se colocó entre los 10 mejores del mundo para lunas de miel, según prestigioso ranking

Tripadvisor incluyó a La Fortuna de San Carlos entre los mejores lugares para lunas de miel por su belleza natural y experiencias únicas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Actividades como kayac, paseos en bote o en barco y pesca ofrece la empresa Aventuras Arenal en el lago ubicado en la zona norte del país, con la belleza escénica del cono volcánico. Foto: Cortesía Aventuras Arenal
La Fortuna se ubicó en el top 10 global de Tripadvisor como destino ideal para lunas de miel, junto a Maldivas y Santorini. (Archivo/LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTripadvisorRankingDestinos turísticosLa FortunaSan Carlos
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.