Un destino de Costa Rica se colocó entre los 10 mejores del mundo para lunas de miel, según prestigioso ranking

La Fortuna se ubicó en el top 10 global de Tripadvisor como destino ideal para lunas de miel, junto a Maldivas y Santorini.

Tripadvisor, la plataforma de orientación turística más grande del mundo, anunció su galardón Travelers’ Choice Best of the Best 2025 y La Fortuna de San Carlos se posicionó en el noveno lugar del mundo en la categoría de Mejores destinos para lunas de miel.

Este ranking global destacó los destinos más románticos según las opiniones de millones de viajeros durante los últimos 12 meses.

La Fortuna compartió el listado con lugares reconocidos internacionalmente como Mauricio, Bali, Maldivas, Santorini y Florencia. De acuerdo con Tripadvisor, la elección de los ganadores se basa en la calidad y cantidad de reseñas y calificaciones otorgadas por los usuarios durante un periodo de un año.

Además, los destinos galardonados deben cumplir con varios requisitos, como mantener una alta calificación general, haber estado listados en la plataforma durante al menos 12 meses y recibir una cantidad mínima de reseñas. Solo el 1% de los destinos listados en Tripadvisor reciben esta distinción.

La Fortuna, ubicada en el cantón de San Carlos, destaca por su cercanía al volcán Arenal, considerado el más activo del país, y por ofrecer paisajes naturales únicos como la catarata La Fortuna y las aguas termales del Tabacón. También sobresale por su oferta de hospedaje, con opciones como el Leaves and Lizards Arenal Volcano Cabin Retreat, ideal para parejas que buscan experiencias íntimas y rodeadas de naturaleza.

La categoría Mejores destinos para luna de miel forma parte de las siete que conforman los premios para el año 2025. Las otras son: destinos principales, destinos en tendencia, destinos culturales, destinos gastronómicos, destinos para viajes en solitario y destinos para celebrar los 25 años del premio.

Los 10 destinos más románticos del mundo para lunas de miel, según Tripadvisor

1. Mauricio

Considerado uno de los destinos más exclusivos de África, combina playas paradisíacas con una vibrante vida urbana en su capital, Port Louis. Lugares como Mont Choisy o Trou-aux-Biches ofrecen tranquilidad y belleza natural.

2. Bali, Indonesia

Conocido por sus templos entre la selva, arenas blancas y actividades culturales en Ubud, ofrece una experiencia tropical ideal para parejas.

3. Maldivas

Un conjunto de islas rodeadas por aguas cristalinas y villas sobre el mar. Uno de los destinos más deseados para viajes románticos.

4. Hoi An, Vietnam

Ciudad costera con arquitectura colonial, mercados nocturnos y calles iluminadas por faroles de colores. Ideal para una experiencia cultural única.

5. Phuket, Tailandia

Playas de arena fina, puestas de sol espectaculares y un ambiente vibrante con muchas actividades acuáticas y culturales.

6. Santorini, Grecia

Famosa por sus casas blancas con techos azules, paisajes volcánicos y vistas al mar Egeo. Oia es especialmente popular por sus atardeceres.

7. Isla Zanzíbar, Tanzania

Playas solitarias, aguas turquesa y el casco histórico de Stone Town como Patrimonio de la Humanidad. Ofrece un ambiente íntimo y exótico.

8. Florencia, Italia

Ciudad artística por excelencia, con museos, arquitectura renacentista y gastronomía toscana. Ideal para una luna de miel cultural.

9. La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

Al pie del volcán Arenal, ofrece termales naturales, cascadas y alojamiento rodeado de selva tropical. Es una mezcla de aventura y descanso.

10. Santa Lucía

Volcanes, aguas termales y playas privadas. En La Soufrière, los visitantes pueden entrar en un volcán activo y disfrutar tratamientos de lodo natural.

