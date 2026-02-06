El País

Un destino de Costa Rica es el segundo más deseado para viajar en 2026, según lectores del ‘New York Times’

La Península de Osa fue elegida como el segundo lugar que más desean visitar los lectores del ‘New York Times’, solo por detrás de Canadá

Por Jailine González Gómez
Detalle aéreo de un sector del Parque Nacional Corcovado en Osa, Puntarenas. Esta área silvestre protegida se creó en 1975. Posee el 2,5 % de la biodiversidad del mundo.
Lectores del 'New York Times' ubicaron a la Península de Osa como el segundo destino más deseado del mundo para viajar en 2026. (Shutterstock)







Jailine González Gómez

