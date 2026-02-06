Un destino de Costa Rica es el segundo más deseado para viajar en 2026, según lectores del ‘New York Times’

Lectores del 'New York Times' ubicaron a la Península de Osa como el segundo destino más deseado del mundo para viajar en 2026.

Un destino de Costa Rica alcanzó el segundo lugar en el top 10 de lugares que más desean visitar los lectores del New York Times en 2026. Se trata de la Península de Osa, en el Pacífico sur del país, que solo fue superada por un recorrido en tren por las Montañas Rocosas de Canadá.

La selección no corresponde al ranking editorial original de 52 Places to Go in 2026, publicado con anterioridad, sino a una segunda lista construida a partir de la participación de decenas de miles de lectores, quienes guardaron los destinos que ya visitaron y aquellos que esperan conocer.

Una lista definida por el interés del público

El New York Times explicó que, tras publicar su lista anual de 52 destinos, habilitó una herramienta para que las personas lectoras crearan sus propios listados. Con base en esas interacciones, el medio identificó los 10 lugares que generaron mayor interés entre su audiencia internacional.

Aunque el periódico aclara que considera que los 52 destinos valen la pena, esta nueva selección refleja preferencias reales de viaje y no solo criterios editoriales.

En el puesto 2, la Península de Osa aparece descrita como un territorio de alta biodiversidad, conocido por su abundante vida silvestre y por poblaciones de perezosos en su entorno natural. El New York Times destaca que nuevos vuelos directos al principal aeropuerto de Costa Rica han facilitado el acceso al país y, con ello, a esta región del sur.

La mención se suma al reconocimiento previo otorgado por el medio en su lista de 52 destinos, donde la Osa ya había figurado como una alternativa menos saturada frente a otras zonas turísticas del país.

Naturaleza y menor masificación

Ubicada en el Pacífico sur, la Península de Osa alberga ecosistemas terrestres y marinos de gran riqueza. En su territorio se encuentra el Parque Nacional Corcovado, señalado por el New York Times como un espacio con senderos menos congestionados que otros parques nacionales, lo que permite una experiencia más cercana con la fauna.

La biodiversidad se extiende al mar. Las aguas alrededor de la Isla del Caño son reconocidas por sus arrecifes de coral y por la presencia de tortugas marinas, delfines, tiburones y rayas, lo que convierte a la zona en un punto de interés para el buceo y el esnórquel.

El resultado refuerza el posicionamiento del país en turismo de naturaleza y conservación, especialmente en un contexto en el que las personas viajeras muestran mayor interés por destinos con menor saturación turística y experiencias vinculadas al entorno natural.

Este es el top 10 de destinos que más desean visitar los lectores del ‘New York Times’ en 2026